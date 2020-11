COVID-19 :

DONNÉES MONDIALES: 50,5 MILLIONS DE PERSONNES CONTAGÉES

La La nouvelle pandémie de coronavirus a déjà accumulé plus de 50,4 millions de cas dans le monde et il progresse à un rythme quotidien de positifs supérieur à un demi-million, avec les États-Unis, l’Inde et le Brésil comme principaux exposants d’un virus qui laisse des niveaux records d’infections dans plusieurs pays européens, sans précédent depuis le début de l’urgence sanitaire.

Plus précisément, le monde a ajouté au cours du dernier jour, près de 561 000 nouveaux positifs, alors que le nombre de morts dans le monde est déjà d’environ 1 256 000 personnes. Plus de 33 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie dans le monde, selon les statistiques recueillies par l’Université Johns Hopkins.

États Unis a enregistré ces derniers jours les pires données de cas de l’ensemble de la pandémie et, après avoir à nouveau dépassé 100 000 positifs en une seule journée (près de 106 000), il est désormais proche de 10 millions en termes mondiaux. Plus de 237 500 patients ont perdu la vie en tant que victimes du COVID-19 dans ce pays nord-américain.

IndeEn revanche, il a réussi à réduire le taux d’infections ces dernières semaines, même s’il dépasse déjà 8,5 millions de cas et accumule plus de 126 600 décès. Le pays asiatique est celui qui a enregistré le plus de récupérations à ce jour, plus de 7,9 millions.

Brésil, pour sa part, il reste en troisième position sur cette liste, qui est constituée de données provenant de 190 pays et territoires. Le géant sud-américain a enregistré plus de 5,6 millions de cas et près de 162 400 décès.

France est devenu ces derniers jours l’épicentre de la deuxième vague en Europe et compte déjà dans son bilan plus de 1,8 million de positifs, ce qui l’a conduit à dépasser Russie, qui accumule plus de 1,7 million de cas de COVID-19. La France a subi près de 40 500 morts, environ 10 000 de plus que la Russie, qui en a enregistré 30 300.

Espagne Il apparaît ci-dessous, avec plus de 1,3 million de cas et quelque 38 800 décès, en attendant que le ministère de la Santé mette à jour les données correspondant à l’ensemble du week-end. Argentine C’est le pays avec le plus de cas en Amérique latine, près de 1 250 000, et accumule quelque 33 500 décès dus à la maladie.

Plus d’un million de positifs sont également Royaume-Uni, qui représente près de 1,2 million de personnes infectées et plus de 49 100 décès; Oui La Colombie, avec 1,14 million d’infections et près de 32 800 décès.