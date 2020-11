COVID-19 :

LA FINLANDE ANNONCE DE NOUVELLES MESURES AFFECTANT UN QUATRIÈME DE LA POPULATION

Les autorités de la région métropolitaine d’Helsinki ont annoncé vendredi de nouvelles mesures pour contenir la propagation du covid-19, après l’enregistrement de la Finlande 461 nouvelles infections en un jour, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les mesures, qui seront en vigueur pendant au moins trois semaines, comprennent suspension de tous les sports d’équipements à l’intérieur des installations municipales pour les fans de plus de 20 ans et limitation d’audience un maximum de 20 personnes à tous les événements qui n’ont pas lieu à l’extérieur.

Également, le nombre de visiteurs des piscines municipales sera limité à la moitié, le nombre de places d’étude disponibles dans les bibliothèques sera réduit et il sera recommandé aux bibliothèques Les réunions privées ne dépassent pas un maximum de dix personnes.

Concernant l’éducation, la proportion de cours à distance dans l’enseignement secondaire sera augmentée et l’utilisation de masques sera recommandée aux élèves de la dernière phase du primaire (entre 13 et 15 ans).

Les mesures annoncées n’affecteront que la zone métropolitaine de la capitale finlandaise, composée des villes de Helsinki, Espoo, Vantaa et Kauniainen, qui compte 1,4 million d’habitants, soit l’équivalent d’un quart de la population totale du pays nordique.

La Finlande est actuellement la nation européenne avec la plus faible incidence du virus, avec 60,7 cas pour 100000 habitants, et jusqu’à présent maintenu une certaine normalité, avec peu de limites et une stratégie basée sur l’hygiène et la distanciation sociale, mais sans fermer les commerces, les bars ou les lieux publics.