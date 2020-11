COVID-19 :

50 MILLIONS DE CONTAGES DANS LE MONDE

La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré un demi-million de nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à presque 50 millions de personnes infectées et 1,25 million de morts, selon le bilan mis à jour ce dimanche de l’Université Johns Hopkins. Les morts sont déjà 1 250 490.

Donc ça fait référence à les récupérations, il y a déjà plus de 32,7 millions de personnes qui ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le virus. L’Inde arrive en tête de liste, avec plus de 7,8 millions de patients guéris.

États Unis Il reste le pays le plus touché par la pandémie dans le monde, avec 9,8 millions de personnes infectées et 237 113 décès, après avoir enregistré un nouveau record de 127 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Inde, pour sa part, accumule 8,5 millions de personnes infectées avec 126.121 décès après avoir comptabilisé quelque 45.000 positifs le dernier jour, suivis de Brésil, avec 5,6 millions d’infectés et 162 269 décès.

En quatrième position, Russie accumule 1,74 million de cas et 30 010 décès après avoir enregistré plus de 20 000 cas le dernier jour. La cinquième place est occupée France, avec plus de 1,7 million de cas et 40 220 décès.

Pour sa part, Espagne il reste le sixième pays le plus durement touché par la pandémie, avec 1,3 million de cas et 38 833 décès après avoir compté pour plus de 21 000 positifs dans le dernier bilan. Suis-le Argentine, où il y a 1,22 million de personnes infectées et 33 348 décès; Royaume-Uni, qui compte 1,17 million d’infectés et 48 978 décès; Oui La Colombie, avec 1,13 million d’infections et 32 ​​595 décès.