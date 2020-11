COVID-19 :

640 MILLE CAS EN 24 HEURES DANS LE MONDE: NOUVEAU RECORD

La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan s’est enregistrée au cours des dernières 24 heures, un record de 642 724 nouveaux cas, portant le total à plus de 49 millions de personnes infectées et 1,24 million de morts, selon le bilan mis à jour ce samedi de l’Université Johns Hopkins.

Donc ça fait référence à les récupérations, il y a déjà plus de 32,4 millions de personnes qui ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le virus. L’Inde arrive en tête de liste, avec plus de 7,8 millions de patients guéris.

États Unis continue d’être le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 9,7 millions de personnes infectées et 236073 décès, après avoir enregistré un nouveau record de 126 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Inde, pour sa part, accumule 8,4 millions de personnes infectées avec 125 562 morts après avoir enregistré plus de 50 000 positifs le dernier jour, suivi de Brésil, avec 5,6 millions d’infectés et 162 015 décès.

En quatrième position, Russie accumule 1,72 million de cas et 29 654 décès après avoir enregistré plus de 19 000 cas le dernier jour. La cinquième place est occupée France, avec plus de 1,7 million de cas et 39 916 décès.

Pour sa part, Espagne il reste le sixième pays le plus durement touché par la pandémie, avec 1,3 million de cas et 38 486 décès après avoir compté pour plus de 21 000 positifs dans le dernier bilan. Dans Argentine il y a 1,22 million de personnes infectées et 33 136 décès.

Suis-le Royaume-Uni, ce qui représente 1,14 million d’infectés et 48565 décès et La Colombie, qui cumule 1,12 million de cas et 32 ​​405 décès. L’équilibre de la pandémie en Mexique il s’élève à 955 128 cas et 94 323 décès.

Ensuite, Pérou compte 914722 personnes infectées et 34 730 décès, tandis que Italie accumule 862 681 infections et 40 638 décès. Pour sa part, Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie sur tout le continent africain, enregistre 734 175 cas et 19 749 décès.