COVID-19 :

CALIFORNIE: ALERTE MAXIMALE POUR AUGMENTER LES CONTAGES DE 48% EN 2 SEMAINES

Ainsi que le nombre d’infections quotidiennes, le nombre de patients devant être hospitalisés en raison de la maladie a également augmenté ces dernières semaines, avec 3852 patients hospitalisés – un chiffre de 48% de plus qu’il y a deux semaines -, dont 1 031 sont dans des unités de soins intensifs.

L’État de Californie aux États-Unis a annulé son plan de réouverture de la majeure partie du territoire après avoir enregistré la plus forte augmentation de cas de COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire, avec une moyenne de 7 985 positifs quotidiens la semaine dernière.

Face à l’augmentation des positifs, les autorités ont décidé ce lundi d’imposer des mesures plus restrictives pour freiner le taux d’infections dans la majeure partie du territoire, de sorte que 94% des habitants de l’Etat – environ 37 millions de personnes – Ils seront au niveau le plus strict de la feuille de route élaborée par le gouvernement de l’État pour faire face au COVID-19.

Le nombre de morts en Californie s’élève à 18273 décès, tandis que plus d’un million de personnes ont été infectées par un coronavirus dans l’État, 1033473 en particulier.

Ces chiffres sont d’ailleurs communiqués quelques jours avant la célébration de Thanksgiving dans le pays, jour férié avant lequel les autorités ont exprimé leur inquiétude en raison des rencontres familiales et des foules éventuelles dans lesquelles les mesures de sécurité sont difficiles à suivre. .

L’état de Californie a interdit De grandes réunions peuvent être organisées si elles sont courtes et petites, avec des participants de pas plus de trois maisons différentes, à l’extérieur et si les participants peuvent maintenir une distance de sécurité et porter un masque, ce pour quoi les autorités ont exhorté les citoyens agir de manière responsable.

La Californie est l’un des États les plus touchés du pays, qui continue d’être celui avec les pires chiffres au monde ce lundi, avec un total de 11 190 611 cas cumulés et 247 116 décès dus au COVID-19. La stratégie californienne établit différents niveaux, avec des mesures plus ou moins restrictives, en fonction de la moyenne quotidienne des nouveaux cas pour 100 000 habitants et du pourcentage de tests de dépistage effectués.

Avec cette nouvelle étape, de nombreuses entreprises des comtés de Californie devront suspendre ou limiter leurs activités à l’intérieur. «Nous voyons maintenant des émissions communautaires dans tout l’État de Californie», a déclaré le gouverneur, Gavin Newsom. À cela, il a ajouté que “Il s’agit de la plus forte augmentation de cas en Californie depuis le début de cette pandémie», selon les déclarations recueillies par le« Los Angeles Times ».