COVID-19 :

LE VATICAN PARI SUR LE VACCIN PFIZER ET PROFILE SON PLAN DE VACCINATION

Depuis les premiers mois de l’année prochaine Les travailleurs et les résidents du Vatican, y compris le pape François, pourront se faire vacciner contre le covid-19 et pour cela, ils ont réservé des vaccins à la société pharmaceutique Pfizer.

L’invitation adressée aux administrations de l’Etat de la Cité du Vatican et du Saint-Siège est de faire prendre conscience à tous que le vaccin ce n’est pas seulement pour protéger votre propre santé, mais aussi celle d’autres personnes, est expliquée sur la page officielle des informations du Vatican,

Le nouveau directeur de la Direction de la Santé et de l’Hygiène du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican, Andrea Arcangeli, a expliqué que “Ce n’est que par une vaccination généralisée et généralisée de la population que de réels avantages pour la santé publique peuvent être obtenus. pour prendre le contrôle de la pandémie. Par conséquent, il est de notre devoir d’offrir à tous les résidents, employés et leurs familles la possibilité de se faire vacciner contre cette maladie redoutée.

Pour les proches de 3000 employés et 800 résidents du Vatican, Arcangeli a expliqué que le vaccin fabriqué par la société pharmaceutique Pfizer, le premier à être introduit dans l’utilisation clinique, a été réservé et s’est révélé efficace à 95%.

“Actuellement, ce vaccin est le seul dont l’approbation par les autorités sanitaires européennes et américaines est en cours. Comme on le sait, la campagne de vaccination avec ce produit a déjà commencé en Angleterre. Plus tard, d’autres vaccins produits avec différentes méthodes peuvent être introduits après avoir évalué leur efficacité et leur innocuité totale », a-t-il ajouté.