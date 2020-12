COVID-19 :

ALMEIDA: “NOUS JOUONS BEAUCOUP”

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a affirmé que les Madrilènes ont donné un autre “exemple de responsabilité” pendant le pont de la Constitution, dans lequel “il n’y a pas eu” les foules que “tout le monde” a provoqué “l’alarme” pendant le Black Friday, et a appelé à “zéro confiance” dans un Noël où “on joue beaucoup”.

Dans une interview à Onda Cero recueillie ce mardi par Efe, la conseillère a déclaré que «Nous pouvons affirmer que les recommandations sanitaires ont été respectées dans la capitale lors de ce pont et il a estimé que le système de police, auquel 50 agents supplémentaires ont été ajoutés au Centre pendant ces jours, “fonctionne correctement”.

Concernant cette image de rues comme Preciados pleines de monde, le maire “ populaire ” a indiqué que “Logiquement, cela nous a tous alarmés.”

“Pour moi – il a abondé – pas tant à cause de la capacité de contagion, si l’on est à l’extérieur, qu’à cause de la capacité de se faire confiance et donc de ne pas tenir compte des mesures de prévention et d’hygiène fixées par les autorités sanitaires. Mais je crois que le long de ce pont le peuple de Madrid a une fois de plus donné l’exemple de la responsabilité, il n’y a pas eu d’agglomérations dans les mêmes termes, et bien sûr la police municipale, qui avait la capacité dans ce cas de pouvoir prendre certaines décisions concernant les jauges, il n’a pratiquement pas eu à le faire “.

Le maire a ajouté que les Madrilènes “On est conscient que ce Noël on joue beaucoup, on joue beaucoup plus qu’on ne le pense, parce que nous pouvons nous faire confiance, compte tenu des chiffres dont nous disposons actuellement, mais je pense que nous ne connaissons aucune confiance, encore moins d’optimisme et que ce qui doit être espoir, c’est “.