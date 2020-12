COVID-19 :

LE MEILLEUR CADEAU POUR VOTRE FAMILLE, RESTEZ CHEZ VOUS

Si vous allez voir votre famille à Noël, le meilleur cadeau que vous puissiez lui offrir est de rester à la maison et de le mettre en quarantaine. C’est ce que le Dr Leana Wen, Analyste médical CNN, médecin urgentiste et professeur invité à la George Washington University Milken Institute School of Public Health.

«Le coronavirus augmente à un rythme sans cesse croissant à travers le pays. En novembre, les États-Unis ont enregistré plus de 4 millions de nouvelles infections à Covid-19. Ce sera beaucoup plus élevé en décembre. Les hôpitaux sont déjà débordés. cinq hôpitaux signalent une grave pénurie de personnel soignant. ”

“Nous avons besoin de l’aide de tous pour aplatir à nouveau la courbe éviter un effondrement de notre système de santé. Il est maintenant temps de se réfugier, et Je recommande vivement aux personnes ne voyageant pas pour voir leurs proches à Noël. S’il y a des amis ou de la famille qui vivent dans votre région, ils peuvent être vus à l’extérieur si les membres de différents ménages sont séparés d’au moins 2 mètres en tout temps. Ne partagez ni nourriture ni boisson. “

«Si vous souhaitez vous rencontrer à l’intérieur, il existe un moyen sûr de le faire: tout le monde doit être mis en quarantaine pendant 14 jours. Cela ne sera pas possible pour la plupart des gens, auquel cas, attendez avec impatience vos retrouvailles ce Noël. “

S’ils doivent voyager, le médecin ne recommande que la voiture privée: “la méthode de voyage la plus sûre en matière de risque de coronavirus est la conduite automobile. Si seulement vous et votre famille conduisez dans un véhicule, surtout s’ils ne s’arrêtent pas aux stations de repos, c’est sûr. Si vous avez besoin d’aller dans une salle de bain en déplacement, assurez-vous d’en trouver une qui soit moins encombrée, réduisez le temps passé sur place et portez un masque chirurgical à trois couches qui couvre complètement votre nez et votre bouche. “