COVID-19 :

PORTUGAL: 417 ÉPIDÉMIES À LISBONNE ET DANS LA VALLÉE DE TAJO

Le Portugal compte 417 foyers de coronavirus, qui sont concentrés dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage et affectent principalement les maisons de retraite, ont révélé les autorités sanitaires, admettant qu’il existe une “tendance apparente” à une augmentation des infections.

Sur le total des foyers actifs, 284 se trouvent dans la région de la capitale, suivis de loin par le nord (55 cas), l’Alentejo (29), le Centre (25) et l’Algarve (24). Ils ont été identifiés “notamment dans les structures résidentielles pour personnes âgées”, a déclaré la responsable de la Direction générale de la santé, Graça Freitas, qui a admis une “tendance apparente” à une augmentation des infections après les vacances de Noël.

Le Portugal commence cette semaine à connaître l’impact de la période des fêtes, au cours de laquelle les réglementations covid ont été assouplies à Noël et renforcées le soir du Nouvel An. Ce mardi, Le pays de 10 millions d’habitants a signalé 90 décès dus au covid-19, le chiffre le plus élevé en trois semaines, et a ajouté près de 5000 infections, qui devraient augmenter dans les prochains jours, avec la reprise du rythme des tests pré-party. Au total, le Portugal a depuis mars 7 286 décès et 436 579 cas confirmés.