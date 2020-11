COVID-19 :

LA CATALOGNE NOTIFIE 3 652 NOUVEAUX POSITIFS ET 66 DÉCÈS DE PLUS

La Catalogne a enregistré 270289 cas confirmés de coronavirus cumulés jusqu’à ce lundi – 241569 avec un test PCR -, 3,652 de plus que le décompte de dimanche, a informé le ministère de la Santé de la Generalitat via son site Internet.

Le bilan total des morts s’élève à 14140, soit 66 de plus que ceux enregistrés dimanche: 8 654 en hôpital ou centre de santé social, 4 232 à domicile, 872 à domicile et 382 non classables faute d’informations.

Quant aux patients actuellement admis, le chiffre s’élève à 2 687, ce qui représente une augmentation de 160 par rapport au dernier décompte. Un total de 481 patients sont admis à l’unité de soins intensifs (USI), 16 de plus que dans le solde précédent.

Le taux de risque de repousse a chuté: dimanche, il a atteint un niveau de 889, et 24 heures plus tard, il est à 835. La vitesse de reproduction de la maladie (rt) est tombée à 1,12, et l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours est de 780,17 pour chacun 100 000 habitants.

Dans maisons de retraite Jusqu’à présent, 21 604 personnes ont été testées positives, dont 6 758 sont décédées et 156 sont actuellement admises, dont 7 aux soins intensifs.