COVID-19 :

L’ECDC PUBLIE UN RAPPORT SUR LA PLUS GRANDE TRANSMISSION DU CORONAVIRUS

Il Centre européen de contrôle des maladies (L’ECDC, pour son acronyme en anglais) a publié un rapport de pré-élimination avertissant que la nouvelle souche de coronavirus trouvée au Royaume-Uni est significativement “plus transmissible” que les variantes précédentes.

Selon l’organisme, une nouvelle variante a un potentiel estimé pour augmenter le nombre reproducteur (R) de 0,4 ou plus, et bercer augmentation estimée de la transmissibilité jusqu’à 70 pour cent. Cependant, il rapporte que pour l’instant il n’y a aucune indication d’une plus grande gravité de l’infection associée à cette nouvelle souche.

Le nouveau est apparu à une époque de l’année où les contacts sociaux et familiaux sont plus importants. Pour l’instant, plus le Royaume-Uni, le Danemark, l’Islande et les Pays-Bas ont signalé certains cas avec la nouvelle variante et, selon certaines informations publiées dans les médias, des cas ont également été trouvés dans Belgique.

Actuellement, des études sont en cours pour évaluer l’impact de cette nouvelle variante sur le risque de réinfections ou l’efficacité des vaccins actuellement mis en œuvre. “Comme il n’y a actuellement aucune preuve indiquant dans quelle mesure la nouvelle variante du virus se propage en dehors du Royaume-Uni, des efforts rapides sont nécessaires pour prévenir et contrôler sa propagation“, a indiqué l’ECDC.

Pour lui, a demandé aux autorités de santé publique et aux laboratoires d’analyser et de séquencer les virus de manière isolée pour identifier les cas de la nouvelle variante, ainsi que pour identifier les personnes qui peuvent avoir été en contact avec un cas infecté par la nouvelle souche ou qui se sont rendues dans des zones où la nouvelle variante est connue pour circuler.

Dans le cas où des cas infectés par ce nouveau variant du SRAS-CoV-2 ou d’autres nouveaux variants du SRAS-CoV-2 potentiellement préoccupants sont identifiés, les pays doivent le notifier via le système d’alerte précoce et d’intervention de l’Union européenne. Par ailleurs, l’agence a souligné la nécessité de communiquer à la population l’importance de se conformer aux mesures approuvées par les autorités sanitaires.

L’ECDC a également noté que les laboratoires doivent examiner les performances de la PCR, et que ce test pourrait être utilisé comme indicateur de cas avec la nouvelle variante pour un séquençage et une enquête ultérieurs. “Les cas de réinfection présumés de Covid-19 doivent être suivis, étroitement accompagné du séquençage des virus respectifs isolés de ces cas. De même, les cas dans lesquels le traitement échoue avec du plasma de convalescence ou des anticorps monoclonaux devraient être étudiés plus avant », a ajouté l’agence.