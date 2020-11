COVID-19 :

ÉTATS-UNIS: PLUS DE 12 MILLIONS DE CONTAGES ET 260 MILLIERS DE MORT

Les États-Unis ont atteint mardi le nombre de 12563201 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 259 641 décès dus à la maladie covid-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (01h00 GMT mercredi) est de 2 081 décès de plus que le lundi et 166 960 nouvelles infections.

Bien que New York ne soit plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il continue d’être le plus durement touché en termes de décès aux États-Unis, avec 34 362 décès.

Ils sont suivis en nombre de morts par le Texas (21 049), la Californie (18 837), la Floride (18 157) et le New Jersey (16 819).

Les autres États avec un nombre élevé de morts sont l’Illinois (12 261), le Massachusetts (10 551), la Pennsylvanie (9 924), la Géorgie (9 221) ou le Michigan (9 094).

En termes d’infections, le Texas en compte 1 159 863; La Californie suit avec 1 143 362; le troisième est la Floride avec 953 300; L’Illinois est quatrième avec 674 089 et New York cinquième avec 607 001.

Le bilan provisoire des morts -259 641- dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui, dans le meilleur des cas, prévoyait entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.