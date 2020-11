COVID-19 :

UN GROUPE D’EXPERTS AVOCATS POUR UNE STRATÉGIE DIFFÉRENTE DE L’ESPAGNOL

Experts de divers hôpitaux et centres scientifiques conseiller dans un rapport de suivre la stratégie de “contrôle et suppression maximale” de transmission COVID au lieu de “confinement” ou “atténuation” appliqué par l’Espagne, conçu pour abaisser la courbe épidémique et éviter l’effondrement des soins de santé.

Le rapport, publié par l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISglobal), déclare que “L’expérience internationale montre que les pays qui optent pour une stratégie de suppression maximale développent une réponse épidémiologique et communautaire plus efficace et avec moins de conséquences économiques et psychosociales négatives que ceux qui optent pour une stratégie d’atténuation ou d’immunité de groupe “.

Bien que les experts reconnaissent que “la stratégie de suppression maximale n’est pas facile, et exige un degré élevé et prolongé de coordination et d’implication de la société dans son ensemble “, affirment-ils que” c’est un bon outil pour surmonter cette crise, se préparer à de futures pandémies et être plus solidaire au niveau mondial “.

Le rapport, qui nomme la stratégie de suppression comme “Recherche, test, traçage et isolement avec assistance” (BTTAA), considère que jusqu’à présent, une recherche éminemment biomédicale a été priorisée et financée, avec peu de recherche épidémiologique, qui a été essentiellement une modélisation mathématique.

“Il existe des impacts, des facteurs et des dynamiques clés au niveau psychologique, social, économique, politique et culturel, etc. réduire et éviter la contagion jusqu’ici très peu étudiée “car” privilégier une connaissance et une recherche plus plurielle et intégrée est indispensable pour anticiper, tracer et couper rapidement les chaînes de contagion “, fait valoir le rapport.