COVID-19 :

FERNANDO SIMÓN: “LE TEMPS METTRA TOUT CHOSE À SA PLACE”

Lorsqu’un médecin opte pour le vilain petit canard de la profession, la santé publique suppose que son travail est invisible et fait l’objet de peu de reconnaissance et que, quand quelque chose se passe, tous les yeux seront rivés sur lui. “Je crois que le temps mettra tout à sa place”, dit la voix de la pandémie en Espagne, Fernando Simon.

Il y a à peine un an, la Chine signalait au Règlement sanitaire international l’existence de 27 cas d’une mystérieuse pneumonie qui menace de donner, douze mois plus tard, un troisième battement; L’Espagne, a déclaré à Efe le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES), est plus préparée, même si quelque chose de très différent est que nous sommes «émotionnellement».

Simon ne doute pas qu’il y aura un rebond de la maladie après Noël, mais assure que vous ne pouvez pas savoir quelle sera sa taille.

«Nous avons une capacité de détection largement supérieure à la première vague, nous sommes bien mieux préparés En termes de surveillance, nous avons des systèmes de santé plus résilients, mais cela ne signifie pas que nous serons bien préparés sur le plan émotionnel. Aucun de nous ne souhaite qu’une troisième vague arrive », dit-il.

Le pire sera de nourrir le virus ce Noël et que le rebond s’accentue à la mi-janvier, mettant ainsi en péril le processus de vaccination qui vient de commencer: «si nous parvenons à l’empêcher d’atteindre la fin, nous serons dans une position radicalement différente car nous aurons déjà vacciné une partie importante de nos plus vulnérables, et cela change beaucoup les choses. “

“Je crois que le temps mettra tout en place et, en fait, il est déjà passé dans l’épidémie. Quand la courbe monte, c’est un désastre, et quand elle descend, nous sommes les meilleurs au monde. Nous verrons ce qui se passera », conclut-il.