COVID-19 :

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE: LA FERMETURE DU PÉRIMÈTRE COMMENCE ET LA TOUCHE RESTANTE À 22H00

Ce jeudi, les nouvelles mesures annoncées mardi dernier par le président de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, entrent en vigueur face à l’évolution de la pandémie de coronavirus dans l’autonomie, qui incluent l’extension du périmètre de fermeture de la communauté. 29 autres municipalités et le couvre-feu nocturne est avancé à 22 heures. En outre, la fermeture de l’hôtellerie dans toute la Communauté est décrétée à 17h00.Il est interdit de fumer sur les terrasses des établissements et il ne peut y avoir plus de quatre personnes aux tables.

Les communes affectées par la fermeture périmentrale, avec une incidence “critique” et pendant 14 jours, sont Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja et Jérica (Castellón); Alcoi, Castalla et Polop (Alicante); et Llíria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarcas, Quatretonda, Canals, Benigàmin, Cheste, Moixent, Anna et Bonrepós i Mirambel (Valence). Ils ont également été rejoints par les municipalités d’Alfafar, Llocnou de la Corona et Benetússer, qui seront confinées avec Sedaví et Massanasa “en raison de la liaison du tissu urbain entre elles”.