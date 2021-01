COVID-19 :

LA PANDÉMIE EST HORS CONTRÔLE AUX ÉTATS-UNIS: PLUS DE 300000 CAS EN UN JOUR

Les Etats-Unis ont ajouté ce vendredi au cours des dernières 24 heures plus de 300000 cas de coronavirus, ce qui représente un nouveau record de positifs quotidiens, auxquels s’ajoutent 131889 hospitalisations et 3777 décès dus au COVID-19.

Juste un jour après que le pays nord-américain a dépassé un autre record, celui de plus de 4000 morts en un jour, Les États-Unis ont enregistré 310000 positifs, selon le projet de suivi COVID-19, il s’est reflété dans son équilibre quotidien.

D’après ces chiffres, 16 États ont enregistré le plus grand nombre d’hospitalisations pour coronavirus depuis le début de la pandémie et le comté de Los Angeles et le Maine ont battu des records de décès. Avec ces chiffres, certains États s’efforcent d’accélérer la distribution des vaccins.

L’Etat de New YorkPar exemple, il commencera à élargir l’admissibilité au vaccin au-delà des travailleurs de la santé de première ligne pour inclure les personnes de plus de 75 ans, les policiers, les pompiers et autres. Alors que le gouverneur de l’Utah a également signé un décret pour accélérer la distribution du vaccin.

Les données de l’Université Johns Hopkins montrent queLe pays ajoute déjà 21846815 cas de coronavirus, qui le place comme le pays touché dans le monde par la pandémie, ce qui a conduit le principal responsable de la lutte contre le coronavirus, Anthony Fauci, à alerter sur la gravité de la situation.

“Nous pensons que les choses vont empirer au cours du mois de janvier“, A averti Fauci.