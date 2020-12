COVID-19 :

OPÉRATION BALMIS: IMPOSITION DE MÉDAILLES

Le ministre de la Défense, Margarita Robles, a décoré les hauts fonctionnaires de la Opération ‘Balmis’ conçu pour contenir la pandémie de coronavirus entre mars et juin 2020, 98 jours de lutte contre une crise sanitaire sans précédent et énorme.

“Aujourd’hui, nous décorons tous les membres des forces armées, du premier commandement au dernier soldat ‘, a déclaré le ministre Robles lors de l’imposition des médailles à 11 commandants de l’opération ‘Balmis, le plus grand déploiement militaire en temps de paix. Je sais que les millions d’Espagnols de bonne volonté sont parfaitement conscients de notre fierté à l’égard des forces armées que nous avons, qu’ils aiment l’Espagne, ses citoyens et qu’ils sont capables de mettre leur santé et leur vie en danger pour les autres. Il n’y a ni plus grand sacrifice ni plus grande générosité », a-t-il souligné.

“Soyez fier de votre amour pour l’Espagne, pour la Constitution, pour cet engagement envers ses citoyens, que c’est le plus grand exemple de démocratie en Espagne et dans le monde”, a conclu Robles.

Opération “ Balmis ” destinée aux décorés planifier et coordonner 20000 interventions, plus de la moitié en désinfection dans les résidences, les hôpitaux ou les infrastructures, avec un déploiement de près de 190 000 soldats sur un total de 2 302 villes de la géographie espagnole.

Les lauréats de cette cérémonie ont été:

-VILLARROYA VILALTA, MIGUEL ÁNGEL, Général de l’Air. Chef d’état-major de la défense.

-LÓPEZ DEL POZO, FERNANDO JOSÉ, lieutenant général (ET). Directeur général adjoint des plans de défense et des relations internationales.

-GARAT CARAMÉ, MANUEL, amiral. Directeur adjoint de l’Institut universitaire «Général Gutiérrez Mellado».

-SIMÓN LÓPEZ, CÉSAR MIGUEL, Lieutenant Général (EA). Chef de l’Air Combat Command.

-PALACIOS ZAFORTEZA, CARLOS GABRIEL Lieutenant-général (ET). Chef du commandement des îles Canaries.

-MARTÍNEZ MEIJIDE, LUIS MANUEL, lieutenant général (ET). Chef de l’unité d’urgence militaire.

-MARTORELL LACAVE, ANTONIO, amiral. Chef de la flotte.

-BRACO CARBÓ, FRANCISCO, Lieutenant Général (EA). Commandant du commandement des opérations.

-COMTE ORTIZ, ANTONIO RAMÓN Général de division. Inspecteur général de la santé.

-DU PONT MORA-FIGUEROA, ÍÑIGO, Vice-amiral. 2e chef du commandement des opérations.

-YAGÜE HERREROS, LUIS MIGUEL, général de division (EA). Directeur général adjoint de la coopération et de la protection civile.