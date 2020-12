COVID-19 :

CASTILLA Y LEÓN: 188 NOUVEAUX POSITIFS ET 10 DÉCÉDÉS EN 24 HEURES

Castilla y León a un total de 135133 positifs pour le coronavirus, dont 188 nouveau, ainsi que dix nouveaux décès (huit d’entre eux dans les hôpitaux et deux dans les résidences) et un total de 19 177 sorties d’hôpital, dont 19 nouveaux, selon les données fournies par le ministère de la Santé.

Les statistiques de ce record du dimanche huit décès dans les hôpitaux. Un total de 4 063 décès dans cette zone a été signalé à ce jour dans la Communauté. Pour sa part, les sorties d’hôpital des patients admis avec COVID-19 atteignent désormais 19 177, après avoir ajouté 19 autres au cours des 24 heures précédentes.

Les foyers actuellement actifs dans la Communauté dans son ensemble sont de 277 et les cas positifs qui y sont liés sont de 3 580. Parmi ceux-ci, Ávila en compte 14, deux de moins que la veille; Burgos, 39 ans de moins; León, 26 ans, le même qu’hier; Palencia, 37 ans, un de moins; Salamanque, 34 ans, un de moins; Segovia, 27 ans, un de plus; Soria, dix ans, une de plus; Valladolid, 67 ans, en moins de trois, et Zamora 23, un de moins.

Par provincesLeón est celui qui a le plus de points positifs, avec 44 et un total de 22 100, suivi de Burgos, avec 38 et 24 066 au total; Palencia, avec 32 et 9 535; Valladolid avec 24 et 30 933; Ségovie avec 20 et un total de 8 232; Salamanque, avec 14 et 18 571; Soria en compte sept de plus pour 5 800; Zamora cinq et 8 685 et Ávila avec 4 et 7 211.