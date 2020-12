COVID-19 :

PEG, LE COMPOSANT POUVANT CAUSER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES DANS LE VACCIN PFIZER

Il y a quelques semaines Le Royaume-Uni a commencé sa campagne de vaccination Et quelques jours plus tard, le même pays a recommandé aux personnes ayant des antécédents d ‘“ allergies sévères’ ‘de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus. Depuis ces deux cas survenus dans les îles britanniques, des experts et des chercheurs ont travaillé pour trouver la cause de ces allergies, qui sont désormais au nombre de huit, dont six aux États-Unis.

Un article publié par Magazine ‘Science’, dit qu’il pourrait être un composant des vaccins Pfizer et BioNTech: polyéthylène glycol (PEG). Un composant qui n’avait pas été utilisé auparavant dans un vaccin approuvé et qui contient également le vaccin de Moderna, développé avec un ARNm similaire.

Les experts indiquent que Le PEG pourrait provoquer une anaphylaxie, c’est un réaction allergique mettant la vie en danger qui peut causer éruptions cutanées, baisse de la pression artérielle, essoufflement et rythme cardiaque rapide. Même les allergologues et immunologistes soulignent que ceux qui ont des niveaux élevés d’anticorps contre ce composant pourraient avoir un plus grand risque de réaction anaphylactique au vaccin.

«C’est quelque chose de faisable. Des vaccinations massives sont en cours et des réactions allergiques apparaissent », explique la la L’immunologiste SCCI Matilde Cañelles, qui a également ajouté que le manque d’informations sur les vaccins est un “énorme problème”.

“Les scientifiques n’ont pas pu accéder aux données de ces deux vaccins“, Il assure. En outre, cela indique que ces réactions anaphylactiques pourraient survenir avec n’importe quel vaccin, bien que la probabilité soit de un sur un million et aux États-Unis, elles se soient déjà produites. six cas avec 272 001 personnes vaccinées. “Dépasse l’habituel”, dit l’expert.