COVID-19 :

AUSTRALIE: MASQUE OBLIGATOIRE EN NOUVELLE GALLES DU SUD ET SYDNEY

Les autorités australiennes ont augmenté ce samedi les mesures de restriction aux habitants de Nouvelle Galles du Sud, l’État le plus peuplé du pays, où les masques seront obligatoires à partir de lundi après la détection de sept nouveaux cas en une journée.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé ce samedi à Sydney, dans des déclarations recueillies par Channel 9 News, que le nombre maximum de participants aux cours de gymnastique est réduit, le chant et la danse dans les discothèques sont interdits et le nombre de participants aux mariages, funérailles et lieux de culte est limité.

Cependant, Berejiklian a souligné que bien que la santé soit la chose la plus importante, l’économie et l’emploi ne doivent pas être oubliés, et par conséquent Le match de cricket entre l’Australie et l’Inde a lieu à partir de jeudi, avec une capacité de 50% dans le stade.

Les mesures, qui entrent en vigueur à partir de lundi, prévoient amendes de 200 dollars australiens (154 dollars ou 127 euros) pour ne pas porter le masque dans les espaces publics dans cet état, qui abrite la ville de Sydney, la plus peuplée du pays.

Il épidémie à Sydney Il a contraint le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud à confiner quelque 250 000 personnes vivant sur les plages du nord depuis le 19 décembre, tandis que d’autres juridictions ont fermé leurs frontières intérieures. Sydney, la ville la plus peuplée d’Australie, a rendu le masque obligatoire dans certains endroits fermés ce samedi avant la détection de sept cas de transmission locale après l’apparition de plusieurs foyers dans la ville et ses environs.

Après l’apparition des premières flambées, un limite de cinq visiteurs par maison pour le dîner du réveillon du Nouvel An dans la zone nord, qui a été la plus touchée, tandis que les restrictions ont été assouplies dans le sud.