COVID-19 :

CONTAGES AUGMENTÉS DANS LES RÉSIDENCES GALICAINES

Le nombre d’utilisateurs atteints de coronavirus dans les résidences pour personnes âgées galiciennes est passé ce vendredi à 135 (12 de plus qu’hier), lorsqu’une épidémie avec 8 détenus infectés a été détectée dans le centre de Santa Teresa de Jornet, à La Corogne, et 9 autres cas ont été signalés chez les seniors et 3 chez les salariés de la DomusVi de Vimianzo.

Comme indiqué par le Service de la santé et de la politique sociale de Galice, au cours des dernières 24 heures, il y a eu 19 positifs chez les résidents, 3 décès et 4 sorties; Alors que le nombre de travailleurs atteints de coronavirus est passé à 111 (deux de plus), après 6 positifs et 4 décharges.

Ainsi, les cas d’un utilisateur de Moledo de Vigo sont également ajoutés au calcul; deux employés de Fogar Residencial Bo Día, à Nigrán (Pontevedra); un détenu des appartements de San Bartolomeu de Xove (Lugo) et un travailleur du DomusVi de Viveiro (Lugo).

En outre, deux personnes âgées de Monte Tecla, à A Guarda (Pontevedra), ont été libérées; un stagiaire du CRAPD Vigo II; un utilisateur de La Saleta, à San Cristovo de Cea (Ourense); un employé de Padre Rubinos, à La Corogne; un ouvrier d’Os Miragres de Barbadás (Ourense); un employé du San Antonio, à Beariz (Ourense), et un ouvrier de DoralResidencias de Mos (Pontevedra).

La plus grande épidémie parmi les utilisateurs se trouve à DomusVi de Vimianzo, avec 58; suivi de San Bartolomeu de Xove, avec 16; la résidence Hôpital San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo (Lugo), avec 13; Moledo de Vigo, avec 12; la Santa Teresa de Jornet, à La Corogne, avec 8, et le CRAPD Vigo II, avec 8, entre autres sources mineures.

Quant aux salariés atteints du virus, 18 sont au DomusVi de Vimianzo; 10 à San Bartolomeu de Xove; 8 à Asilo de Vilalba (Lugo) et 8 à DomusVi de Ribadumia (Pontevedra), entre autres.

En ce qui concerne les centres de soins pour personnes handicapées, il y a trois travailleurs infectés (le même qu’hier): deux à Hogar San Rafael de Vigo et un autre au CAPD de La Corogne. .