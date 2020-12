COVID-19 :

ALLEMAGNE: 14 432 NOUVEAUX CONTAGES ET 500 DÉCÉDÉS DEPUIS HIER

L’Allemagne a enregistré 14 432 nouvelles infections au covid-19 au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de morts a atteint 500, le troisième plus élevé de toute la pandémie. Selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie mises à jour à minuit dernier, le nombre de positifs depuis la première contagion dans le pays a été annoncée fin janvier s’élève à 1 351 510, avec 22 475 morts.

Les données de contagion des dernières 24 heures indiquent qu’elles ont été enregistrées 378 il y a plus d’une semaine et 1 930 de moins qu’hier, tandis que les morts sont 77 de plus que mardi dernier et 312 de plus que lundi.

Environ 1 003 300 personnes se sont rétablies de la maladie, tandis que le nombre de cas actifs s’élève à 325 700, selon les estimations du RKI. Le nombre maximum de nouvelles infections et de décès quotidiens a été atteint vendredi dernier, avec 29 875 cas positifs et 598 victimes mortelles.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 173,7 cas pour 100 000 habitants et les nouvelles infections sont passées à 144 485 la semaine dernière.

Le nombre de patients atteints de covid-19 dans le unités de soins intensifs lundi, 4670 -118 de plus en 24 heures-, dont 2668 -57%, et 66 de plus par rapport à la veille- reçoivent une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande de soins intensifs et de médecine d’urgence (DIVI ).

Le facteur de reproduction (R) qui prend en compte les infections dans un intervalle de sept jours par rapport aux sept jours précédents et qui reflète l’évolution des infections d’il y a 8 à 16 jours, se situe dans l’ensemble de l’Allemagne à 1,06 , ce qui implique que chaque cent personnes infectées infectent en moyenne 106 autres personnes.

Le RKI souligne dans son rapport quotidien qu’il a modifié son estimation du risque pour la santé de la population allemande dans son ensemble, qu’il qualifie de “très élevé”.

Demain, le “verrouillage dur” entre en vigueur convenu dimanche entre le gouvernement allemand et les 16 états fédéraux et qui durera jusqu’au 10 janvier prochain. Les mesures restrictives comprennent la fermeture des commerces et des écoles non indispensables, qui s’ajoutent à la cessation d’activité en vigueur depuis début novembre dans les secteurs des loisirs, des sports, de la culture et de la gastronomie. La limite de cinq personnes à partir de deux adresses est maintenue en réunion privée – qui n’inclut pas les moins de 14 ans dans le calcul – et pour Noël, entre le 24 et le 26 décembre, les réunions peuvent être prolongées à quatre personnes supplémentaires, également d’autres maisons.