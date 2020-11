COVID-19 :

GALICE: LES CONTAGES AUGMENTENT DE NOUVEAU, 520 EN 24 HEURES

Les contagions du Covid-19 en Galice ont rebondi après plusieurs jours de déclin, jusqu’à 520, d’entre eux 515 confirmés par PCR au cours des dernières 24 heures, alors que les cas actifs de coronavirus continuent de baisser à 9869, soit 83 de moins que ce mardi.

Cela ressort clairement des données mises à jour ce matin, qui montrent que dans le domaine de la santé Vigo 150 cas confirmés par PCR ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures; 114 dans celui de A Coruña et Cee; 73 dans celui de Santiago et Barbanza; 64 dans celui de Pontevedra et O Salnés; 43 dans celui de Ourense; 37 dans celui de Ferrol et 34 dans celui de Lugo.

Quant à les cas actifs ont diminué dans trois des sept domaines de santé, dans deux d’entre eux inférieurs à mille: à Ourense, avec 929 -un total de 92 de moins que ce mardi- et Ferrol, qui en compte 978 -35 de moins. Ils sont également tombés à 1 129 à Lugo – 19 de moins.

En revanche, les cas actifs augmentent dans les aires de santé de Vigo, qui en ont enregistré 2 463 -huit de plus-; à A Coruña et Cee jusqu’en 1921 -23 de plus-; à 1 263 à Pontevedra et O Salnés – 16 de plus – et à 1 186 à Santiago et Barbanza – 16 de plus -.

Jusqu’au moment 32.161 patients ont été guéris en Galice, soit 588 de plus que ce mardi et 43 053 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie dans la communauté galicienne. Les RAP réalisés s’élèvent à 764 216, soit 7 457 de plus que la veille.

À ce jour, 1024 personnes sont décédées avec Covid-19 en Galice après notification 15 nouveaux décès le ministère de la Santé mardi après-midi.