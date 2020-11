COVID-19 :

NORVÈGE: DE 10000 EMPLOIS À 600

La compagnie aérienne norvégienne a annoncé la création d’un fichier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) à 1600 employés en Norvège et une réduction de ses routes à 12 routes dans le pays scandinave après la décision du gouvernement norvégien de ne pas soutenir financièrement l’entreprise pour surmonter la crise du Covid-19 et en raison des restrictions de voyage, comme indiqué dans un communiqué.

“Norwegian est obligée de placer 1 600 employés en Norvège dans un dossier de réglementation de l’emploi temporaire et de réduire considérablement la capacité offerte”, a annoncé la compagnie aérienne, la rejetant sur “la décision du gouvernement norvégien de ne pas soutenir financièrement l’entreprise pour surmonter la crise du Covid-19 tout en imposant des restrictions de voyage qui découragent activement les passagers de voyager. “

«C’est un triste jour pour tout le monde chez Norwegian et je m’excuse sincèrement auprès de tous nos collègues qui seront désormais touchés, mais nous n’avons pas le choix. Avant Covid-19, Norwegian employait plus de 10 000 personnes, mais dans les mois à venir, il n’y aura que 600 collègues “, a regretté.

“Malheureusement, cette réduction significative des itinéraires affectera également les clients qui ont déjà réservé un vol avec Norwegian“Il a ajouté, tout en précisant que” tout sera fait “pour offrir aux clients concernés une alternative de voyage.” Je m’excuse sincèrement pour les désagréments causés par cette situation. Nous servirons directement tous les clients concernés », conclut Schram.

De cette manière, l’entreprise fonctionnera seulement 12 itinéraires cet hiver, tous en Norvège: Oslo-Alta; Oslo-Bergen; Oslo-Bod; Oslo-Evenes; Oslo-Haugesund; Oslo-Kirkenes; Oslo-Molde; Oslo-Stavanger; Oslo-Troms; Oslo-Trondheim; Oslo-Lesund et la route Troms-Longyearbyen.

En Espagne, la compagnie aérienne a engagé 1 258 pilotes et TCP via la société espagnole Norwegian Air Resources Spain et du personnel au sol via Redhandling. Bien qu’il vole à peine vers l’Espagne, la faillite de Norwegian laisserait Level seul sur les vols long-courriers et low-cost au départ de Barcelone et perdrait un acteur important de notre marché qui a transporté en 2019 8,3 millions de passagers.

De la direction, ils ont publiquement alerté que la chute du norvégien signifierait perdre la connectivité, des milliers d’emplois et laisserait la porte ouverte à Wizz Air (La Hongrie) prend le contrôle du marché norvégien, ce qu’elle a déjà commencé à faire en vols au départ de Oslo et que le premier ministre du pays voulait arrêter.