COVID-19 :

GLOBAL DATA: 84 MILLIONS DE CONTAGES DANS LE MONDE

La pandémie de coronavirus est déjà passée 84 millions d’infections dans le monde après avoir enregistré d’autres 624000 positifs au cours des dernières 24 heures, selon la dernière mise à jour de l’Université Johns Hopkins publiée ce dimanche. Ainsi, il a indiqué qu’au cours du dernier jour, ils ont confirmé 8248 décès, ce qui porte le total à 84 602 857 infections et 1 836 136 décès.

Concernant les personnes qui ils ont récupéré À ce jour du COVID-19, les données ont dépassé le seuil de 47 millions ces dernières heures, avec 47 604 898, et l’Inde étant le pays avec le plus de patients guéris, avec 9,9 millions.

États Unis continue d’être le pays le plus touché en chiffres totaux, avec plus de 20 millions de cas et 350 195 décès, suivi par Inde, avec 10 323 965 cas et 149 435 décès, et Brésil, avec 7 716 405 cas et 195 725 décès. Russie, le quatrième pays avec le plus d’infections, avec 3 179 898, a confirmé 57 235 décès.

Le cinquième dans le nombre de cas est France, avec 2700480 infections et 65 048 décès, suivis de Royaume-Uni, avec 2 607 544 positifs et 74 682 décès. Suis les Dinde, avec 2.232.035 cas et 21.295 décès, et Italie, avec 2 141 201 infections et 74 985 décès.

Dans la gamme d’un million de cas sont Espagne (1 928 265), Allemagne (1 773 540), La Colombie (1 666 408), Argentine (1 634 834), Mexique (1 443 544), Pologne (1 312 780), Iran (1 237 474), Ukraine (1 106 832), Afrique du Sud (1 088 889) et Pérou (1 015 137).