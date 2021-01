COVID-19 :

L’Espagne assume déjà la troisième vague du coronavirus qui, selon Fernando Simón, est sur le point d’atteindre son apogée. L’incidence cumulée (IA) à 14 jours dans l’ensemble du pays est proche de 700 cas, avec trois communautés autonomes avec une IA supérieure à mille cas pour 100000 habitants, après avoir ajouté plus de 84000 infections sur le week-end (le total dépasse 2,3 millions) et 455 décès. Le lundi de la semaine précédente, le solde des infections du week-end enregistrait 23 000 cas de moins: 61 422. Sur toute la planète, 95,5 millions de cas ont été enregistrés, avec 2 040 669 décès, selon les données de Johns Hopkins.

8h30 | L’Allemagne décide de resserrer les restrictions malgré la baisse de l’incidence cumulée

Le gouvernement de la chancelière allemande Angela Merkel et les autorités régionales décident aujourd’hui de prolonger et de resserrer les restrictions drastiques en vigueur en Allemagne jusqu’à la mi-février, craignant une propagation de nouvelles variantes du COVID-19. Le ministre des Finances, Olaf Scholz, a jugé «très plausible» la possibilité de prolonger la situation actuelle jusqu’à la première quinzaine de février et de convenir de formules pour étendre et réglementer le télétravail. “Plus les citoyens travaillent de chez eux, moins les transports en commun seront encombrés, ceux qui doivent se rendre au travail car cela ne peut être qu’en personne”, a-t-il déclaré.

8h00 | La Chine continue d’ajouter des infections: 118 de plus

La Commission nationale de la santé de Chine a rapporté mardi (lundi en Chine) que le pays asiatique avait diagnostiqué 118 nouveaux cas de COVID-19, dont 106 étaient dus à une contagion locale. A Jilin, un supercontagateur a provoqué plus d’une centaine d’infections et les villes de Gongzhuling et Tonghua ont été fermées, qui testent tous leurs habitants. En outre, les autorités sanitaires ont également signalé aujourd’hui la détection de 91 infections asymptomatiques (dont 11, de l’étranger), même si Pékin ne les inclut pas comme cas confirmés à moins qu’ils ne manifestent des symptômes. Le total de ce type d’infections observées est de 811, dont 259 sont «importées». Ainsi, le nombre total de personnes infectées actives en Chine continentale s’élevait à 1 387, dont 61 graves.

7h00 | Biden contre Trump se disputent les restrictions de voyage

Le président élu américain Joe Biden ne lèvera pas les restrictions aux voyages internationaux à partir du 26 janvier en provenance d’Europe et du Brésil, comme l’a annoncé lundi le président sortant Donald Trump, a déclaré Jen Psaki, son futur porte-parole. «Sur les conseils de notre équipe médicale, l’administration (Biden) ne prévoit pas de lever ces restrictions le 26 janvier. En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique sur les voyages internationaux pour atténuer davantage la propagation du COVID-19 », a déclaré Psaki dans un message sur Twitter. Trump a annoncé ce changement, bien qu’il ait maintenu la restriction de voyage pour les passagers en provenance de Chine et d’Iran pour “n’avoir pas coopéré avec les autorités de santé publique américaines et partagé des informations opportunes et précises sur la propagation du virus”.

6h30 | France, 404 morts dans le dernier rapport

La France a rapporté lundi qu’au cours des dernières 24 heures, 404 personnes étaient mortes dans les hôpitaux du coronavirus, portant le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie en mars à 70686, selon les chiffres des autorités sanitaires. Il s’agit du nombre le plus élevé de décès en une seule journée depuis la fin du mois de novembre, alors que le pays était dans son deuxième confinement national. De plus, 3 736 nouveaux cas ont été signalés de dimanche à lundi, une forte baisse qui se répète tous les lundis en raison de la fermeture des laboratoires le dimanche.