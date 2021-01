COVID-19 :

Le débat sur l’opportunité d’augmenter ou non les mesures contre COVID-19[feminine en Espagne se déplace aujourd’hui vers Conseil interterritorial du système national de santé, dans lequel la possibilité d’ouvrir la porte légale à une extension du couvre feu à 20h00, comme le fait Castilla y León, bien que le gouvernement ait fait appel de la mesure, et comme demandé par d’autres CCAA, comme la Communauté valencienne, les îles Baléares ou Murcie. Cette approche intervient alors que l’Espagne dépasse 700 cas d’incidence cumulée à 14 jours pour 100 000 habitants, avec trois communautés sur mille cas et un, Estrémadure, au-dessus de 1400. L’objectif de l’état d’alerte actuel, chiffré par l’exécutif, était de réduire l’incidence cumulée de 14 jours à 25 cas pour 100 000 habitants. Dans le monde, selon Johns Hopkins, il y a déjà plus de 96 millions de cas et deux millions de décès dus à la pandémie.

8:02 | L’Allemagne prolonge ses mesures et restrictions jusqu’au 14 février

La chancelière allemande Angela Merkel a convenu avec les terres de prolonger les restrictions actuelles jusqu’au 14 février. Ces restrictions impliquent de garder fermés tous les loisirs, la vie culturelle, la gastronomie, le commerce non essentiel et également les activités scolaires en présentiel. De même, de nouvelles mesures ont été ajoutées, comme il a été convenu de mettre en œuvre l’utilisation obligatoire des masques chirurgicaux ou FFP2 dans les transports publics et les commerces et l’extension du télétravail dans toutes les zones de travail chaque fois que possible.

En termes d’infections, l’Allemagne a une fois de plus dépassé le millier de décès avec ou par COVID-19 au cours des dernières 24 heures, alors que le nombre de nouvelles infections est passé à 15974, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie. Le nombre de positifs depuis l’annonce de la première contagion dans le pays s’élève à 2 068 002 et le nombre de décès à 48 770, dont 1 148 le dernier jour. Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 123,5 cas pour 100 000 habitants.

7h00 | Demandes de démission à Murcie du ministre de la Santé, vacciné contre le COVID-19

La porte-parole du gouvernement de Murcie, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, a demandé la démission du ministre de la Santé, Manuel Villegas, du PP, après avoir appris qu’il avait reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus avec des dizaines de hauts fonctionnaires fonctionnaires de votre ministère. La porte-parole de l’Exécutif et chef de la zone Société estime que le comportement de son collègue au Conseil des gouverneurs n’est “pas recevable” et déclare qu ‘”il doit assumer sa responsabilité et quitter ses fonctions”. Villegas se présente aujourd’hui, à sa propre demande, devant la session plénière du Parlement régional.

6:45 | La Chine signale 103 infections supplémentaires

La Commission nationale de la santé de Chine a signalé 103 nouveaux cas de COVID-19, dont 88 étaient dus à une contagion locale, contrairement aux 106 infections de ce type enregistrées la veille. Les autorités tentent d’arrêter les épidémies à la veille de la période des vacances du Nouvel An lunaire, qui en 2021 tombe entre le 11 et le 17 février, lorsque des centaines de millions d’immigrants urbains se rendent dans leurs lieux d’origine. Le nombre total de personnes infectées actives en Chine continentale s’élevait à 1 473, dont 62 gravement malades.