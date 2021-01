COVID-19 :

L’Espagne a ajouté plus de 400 décès dus au COVID-19 mercredi et plus de 40000 nouvelles infections, avec une incidence cumulée sur 14 jours supérieure à 736 cas pour 100000 habitants que dans cinq communautés autonomes -CastillA-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana , Estrémadure et Murcie – dépasse 1 000 cas pour 100 000 habitants. L’occupation des soins intensifs par les patients COVID-19 dépasse déjà 35%. Malgré les données, le gouvernement a nié au sein du Comité inter-territorial du système national de santé la prolongation du couvre-feu à 20 h 00, comme demandé par plusieurs CCAA. Manuel Villegas, ancien ministre de la Santé de Murcie, qui a démissionné hier après avoir appris qu’il avait été vacciné en sautant le quart de travail, ne participera plus à ce comité. Dans le monde, la pandémie laisse déjà 96,8 millions de cas et plus de deux millions de décès, selon les données de Johns Hopkins.

8:19 | Le Portugal, le pays avec le plus de nouvelles infections par million d’habitants

Le Portugal est devenu le pays avec le plus de nouvelles infections par million d’habitants, selon la moyenne des sept derniers jours collectée par l’Université d’Oxford. Le pays compte environ 10 000 cas par jour depuis près de deux semaines.

8:10 | L’Australie réduit à zéro les infections à coronavirus

L’Australie a réussi cette semaine à zéro infection à coronavirus sur tout son territoire, ce qui a ouvert la possibilité de démarrer une bulle de voyage avec les îles du Pacifique. Ces résultats interviennent après que l’état de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d’Australie et qui est resté sans infection depuis quatre jours, a surmonté une repousse qui a été détectée à la mi-décembre sur les plages du nord de Sydney, qui confinent quelque 250 000 habitants. L’Australie a accumulé quelque 28 750 infections depuis le début de la pandémie, dont 909 décès et moins de 200 cas actifs.

7h00 | Chine: 144 nouveaux cas et mise en quarantaine de ceux qui reviennent de fêter le nouvel an

La Commission nationale de l’assainissement de Chine a signalé 144 nouveaux cas de COVID-19 le dernier jour, dont 126 par contagion locale contrairement aux 88 infections de ce type enregistrées la veille. Les autorités tentent d’arrêter les épidémies à la veille de la période des vacances du Nouvel An lunaire, entre le 11 et le 17 février, lorsque des centaines de millions d’immigrants urbains se rendent dans leurs lieux d’origine. Pour cette raison, la Chine exigera des tests de coronavirus négatifs et des quarantaines à domicile pour tous ceux qui souhaitent retourner dans les zones rurales pendant cette période de vacances. La mesure s’appliquera du 28 janvier au 8 mars. Les prévisions officielles prévoient jusqu’à 1,7 milliard de voyages au cours des 40 jours.

6h30 | 4261 décès dus au COVID-19 en 24 heures aux États-Unis

Les États-Unis ont atteint mercredi, le même jour où Joe Biden a prêté serment en tant que président du pays, 24419844 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 405622 décès dus à la maladie COVID-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins. Ces données représentent une augmentation en 24 heures de 4 261 décès et 188 994 nouvelles infections.