COVID-19 :

Le COVID-19 a déjà provoqué plus de 100 millions d’infections dans le monde, selon des chiffres mis à jour quotidiennement par le Johns Hopkins Institute. Sur ces 100 270 602 cas, enregistrés tôt mercredi, plus d’un quart (25,4 millions) ont été enregistrés aux États-Unis. L’Espagne, avec plus de 2,6 millions de diagnostics, est le septième pays le plus touché au monde. À cet égard, le ministère de la Santé, qui inaugure Carolina Darias au poste de ministre de la branche, a ajouté 591 décès supplémentaires en Espagne hier, pour un total de 56 799. L’incidence cumulée à 14 jours hier a atteint 893,91 cas pour 100 000 habitants à 14 jours. De plus, comme l’a averti le ministère de la Santé, la variante britannique, présente en Espagne, «augmente très rapidement». La présence de cette variante dans notre pays peut produire «une augmentation de l’incidence, du taux d’hospitalisation et des décès dans les semaines à venir».

8h00 | Les vaccinations en Chine dépassent 22 millions

Plus de 22 millions de personnes en Chine ont déjà reçu une dose du vaccin contre le COVID-19, selon un haut responsable de la Commission nationale de la santé du pays asiatique cité par Efe. Zeng Yixin, directeur adjoint de la Commission, a assuré que 22,77 millions de doses ont été administrées à ce jour et que le pays “fait des progrès adéquats” dans sa campagne de vaccination pour les groupes considérés à risque, tels que les fonctionnaires, les employés portuaires et les transporteurs. Le dernier jour de 2020, la Chine a donné son premier feu vert à la commercialisation de l’un des vaccins contre le COVID-19 développés dans le pays, celui de la société pharmaceutique d’État Sinopharm et de sa filiale Institute of Biological Products of Beijing, qui, selon cette dernière entreprise, a une efficacité de 79,3%.

7h30 | Les États-Unis achèteront 200 millions de doses supplémentaires de vaccins

Les États-Unis ont annoncé mardi qu’ils achèteraient 200 millions de doses supplémentaires des deux vaccins contre le COVID-19 qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence dans le pays, ceux des sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna. “Nous pensons que nous serons bientôt en mesure de confirmer l’achat de 100 millions de doses de chacun des deux vaccins que la FDA (régulateur américain) a autorisé”, a déclaré Biden dans un communiqué à la Maison Blanche. «Ce sont suffisamment de vaccins pour vacciner 300 millions d’Américains d’ici la fin de l’été, au début de l’automne», a-t-il déclaré.

7h00 | L’Australie assouplit les restrictions après 10 jours sans infections locales

Las autoridades de Australia anunciaron este miércoles la relajación de las medidas de restricción social impuestas en el estado de Nueva Gales del Sur tras un brote de COVID-19 en Sídney a mediados de diciembre, tras registrarse 10 días sin contagios locales de la enfermedad en todo le pays. Même ainsi, l’utilisation de masques faciaux restera obligatoire dans les transports en commun et dans d’autres espaces où il est difficile de maintenir une distance interpersonnelle pour protéger les plus vulnérables et reconnaître que dans certains endroits fermés, les personnes sont plus exposées.