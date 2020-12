COVID-19 :

LA LIVRAISON DES VACCINS EN ESPAGNE EST RETARDÉE D’UN JOUR EN RAISON D’UN INCIDENT À PUURS (BELGIQUE)

Pfizer Espagne a signalé avoir retardé le mardi 29 décembre livraison de vaccins en Espagne prévu ce lundi en raison d’un «incident logistique» à l’usine de Puurs (Belgique) qui a déjà été résolu. La société a communiqué au ministère de la Santé que la livraison en Espagne de l’envoi de vaccins commis par un “retard des expéditions” de son usine de Puurs (Belgique) à huit pays européens, dont l’Espagne, “en raison de un problème dans le processus de chargement et d’expédition“.

Le pharmacien a précisé que “la situation est déjà résolue”, bien que “la prochaine livraison de vaccins sera retardée de quelques heures et arrivera en Espagne mardi 29 décembre pour la poursuite de la vaccination sur tout le territoire national”. La Santé avait prévu d’envoyer à partir de lundi, au total, une moyenne de 350 000 doses aux communautés autonomes sur une base hebdomadaire.

Au cours des douze prochaines semaines, l’Espagne recevra 4591275 doses de ce vaccin de Pfizer Avec lequel 2 295 638 personnes seront vaccinées, ce qui couvrirait la première étape de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 en Espagne.

Ce dimanche a débuté la première des trois étapes établies dans la stratégie de vaccination contre Covid en Espagne et qui donne la priorité à quatre groupes de population: les résidents et le personnel sanitaire et social dans les résidences pour personnes âgées et handicapées; personnel de santé de première ligne; autres personnels de santé et de santé sociale et grandes personnes à charge non institutionnalisées.