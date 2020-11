COVID-19 :

Le nombre d’infections continue d’augmenter en Équateur et le nombre total de cas positifs s’élève à plus de 170 000 cas. Le nombre moyen d’infections dans les premiers jours de novembre ne tombe pas en dessous de 1 000 cas et les laboratoires ne peuvent pas y faire face faute de matériel. Certains médecins ont déjà demandé davantage de tests PCR au ministère de la Santé publique.

Augmentation matérielle

Le nombre de tests PCR a augmenté ces derniers jours par rapport à il y a quelques semaines, bien qu’il soit encore insuffisant pour les laboratoires. «Il y a beaucoup de concurrence. Le pic a été connu en juillet et août, ils ont effectué jusqu’à 50 PCR par jour. Aujourd’hui, il y en a moins de 30 », a déclaré Gabriela Zambonino, représentante médicale.

Les laboratoires ont également remarqué cette baisse des tests PCR car en juillet et août ils en effectuaient 3 000 par jour et aujourd’hui seulement 1 000 par jour. «Nous validons les tests, car nous voyons qu’ils sont plus efficaces chez les patients souffrant d’inconfort et non chez les patients asymptomatiques. Dans ce dernier groupe, dans 100 cas sans gêne analysés, il y avait 40 faux négatifs, c’est-à-dire que leurs résultats se sont révélés négatifs malgré l’infection par le virus. a ajouté Zambonino pour El Comercio.

En Équateur, il existe 317 laboratoires privés, mais 43 seulement parviennent à effectuer le test complet et les autres confient l’extraction à une autre société externe. Plusieurs chercheurs souhaitent que les résultats des tests soient donnés en temps réel et ne pas avoir à attendre le résultat dans quelques heures.