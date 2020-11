COVID-19 :

Le maire de Quito a mis en œuvre la mesure ‘Circula aujourd’hui’ pour restreindre la circulation des véhicules à partir du numéro de plaque d’immatriculation. De plus, selon le jour de la semaine, certaines assiettes circulaient et pas d’autres. Cependant, cette mesure subira des modifications après la fin de l’état d’urgence, selon le maire adjoint Santiago Guarderas.

Nouvelles mesures

Du passé 4 novembre, la libre circulation à travers la ville de Quito est autorisée, ne dépend plus du numéro de plaque, Du lundi au jeudi jusqu’à 6h00 et après 20h00. Cette nouvelle loi ne sera pas mise en œuvre les vendredis et samedis, car ils auront d’autres horaires.

Les lundi et mercredi Les véhicules avec des plaques impaires peuvent circuler librement toute la journée (1, 3, 5, 7 et 9). Tous les autres véhicules avec plaques uniformes (2, 4, 6, 8 et 0) Ils peuvent circuler jusqu’à 06h00 et à partir de 20h00. Au lieu, Mardi et jeudi, les véhicules avec des plaques uniformes le feront librement toute la journée (2, 4, 6, 8 et 0) et l’étrange (1, 3, 5, 7 et 9) Ils le feront jusqu’à 06h00 et à partir de 20h00.

Du vendredi au dimanche

Du vendredi au dimanche inclus, les restrictions seront appliquées tout au long de la journée car elles ont été respectées jusqu’à présent. Par conséquent, le vendredi, les véhicules dont les plaques se terminent par même peuvent être conduits; Les samedis, les plus étranges; et dimanche, il circulera librement sans restrictions.