Bien que le taux d’infections commence à se stabiliser dans la plupart des pays européens, une levée prématurée des restrictions pourrait provoquer une troisième vague, prévient la Commission européenne. “Ce n’est pas le moment de se détendre”, a déclaré le directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Andrea Ammon, devant les chefs de la santé des 27 gouvernements de l’UE réunis ce mercredi: Je voudrais insister sur le fait que la situation épidémiologique ne permet pas d’assouplir les mesuresInsista Ammon.

Bruxelles a approuvé ce mercredi une série de recommandations adressées à tous les gouvernements de l’Union européenne dont l’objectif est de maîtriser la pandémie pendant les vacances et le reste de l’hiver, en attendant qu’un pourcentage important de la population soit vacciné. «Nous ne voulons pas annuler Noël. Mais nous ne pouvons pas nous permettre le risque que les célébrations de Noël et du Nouvel An se transforment en événements super contagieux “, assure la commissaire européenne à la santé, la chypriote Stella Kyriakides. Pour ce faire, il propose se confiner avant et après les fêtes, sans emmener les enfants à l’école et opter pour le télétravail.

“Si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous retenons pas et avons de l’auto-discipline, si nous nous détendons trop tôt, nous aurons plus de cas, plus d’hospitalisations et plus de décès. C’était le cas en juillet et c’est le cas maintenant. Mais cette fois, nous avons la possibilité de faire les choses différemment », a ajouté le commissaire. En ce sens, Ammon a souligné que les retirer à Noël entraînerait une “augmentation des hospitalisations dans la première semaine de janvier”, ajoutant que s’ils étaient retirés “avant le 7 décembre, l’augmentation se ferait pendant la période de Noël”.

“En attendant que les vaccins soient suffisamment déployés, les mesures de contrôle et d’atténuation de la propagation du coronavirus devraient se poursuivre dans les mois à venir.. Et surtout pendant la période des vacances de fin d’année », insiste Kyriakides. Ces mesures comprennent le augmentation des tests PCR et le déploiement aussi de tests antigéniques rapides, aussi bien que booster les applications de suivi mobiles COVID-19. En outre, les autorités nationales devraient rrenforcer les services de santé.

Sept jours de quarantaine

«Tout assouplissement temporaire des règles relatives aux rassemblements et événements sociaux doit être accompagné d’exigences strictes afin que les gens se définissent, avant et après, pendant quelques jours (de préférence au moins 7) “, déclare l’exécutif communautaire dans son document de recommandations, qui n’ont aucune valeur contraignante car la santé est une compétence nationale et non l’UE. Plus précisément, il est conseillé aux entreprises de permettre à leurs employés travailler à domicile ou depuis votre lieu de vacances: “Cela permettra aux travailleurs de se confiner avant de participer à des réunions sociales et familiales et également avant de retourner sur leur lieu de travail.” Si le télétravail n’est pas possible, les employeurs doivent se préparer mesures nécessaires pour permettre un retour en toute sécurité au travail.

Les enfants devraient également être confinés avant et après Noël pour empêcher les élèves de provoquer des émissions dans les écoles. Pour cette raison, la Commission affirme que lLes écoles ne doivent pas reprendre les cours immédiatement après les vacances. De plus, avant de retourner en classe, il faut indiquer une date précise à laquelle les familles avec enfants devront être rentrées chez elles si elles ont voyagé.

D’autre part, Bruxelles demande que le interdiction de tenir des événements de masse, laisse-les regarder des critères clairs sur le nombre maximum de personnes dans les rassemblements sociaux ou à introduire ou à maintenir couvre-feux. Il conseille également “Bulles domestiques”, c’est-à-dire que les gens passent Noël avec les mêmes personnes. Aussi, dîners d’affaires les vacances doivent être remplacées par célébrations en ligne, tout comme le cérémonies religieuses. Si ces derniers ont lieu, les participants devraient se voir interdire de chanter ou de retirer leurs masques.