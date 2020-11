COVID-19 :

L’épidémiologiste qui dirige la stratégie suédoise contre le coronavirus, Anders Tegnell, est perdre son influence au sein du gouvernement du pays nordique après la scission de l’exécutif avec l’augmentation des décès dus au coronavirus.

Selon la presse suédoise, l’expert semble être mis à l’écart avant la montée de la pandémie dans la nation scandinave après sa prédiction que l’impact de la deuxième vague serait moindre que dans d’autres territoires en raison d’une augmentation de l’immunité collective, quelque chose qui s’est avéré faux pour le moment.

La conférence de presse offerte jeudi par le Premier ministre suédois, Stefan Lovfen, a eu lieu en même temps que Tegnell est apparu analyser la situation du pays, comme Fernando Simón, directeur du CCAES, le fait habituellement en Espagne. Ce fait a été pris par la presse suédoise comme un clair échantillon de division existante.

Division dans l’exécutif

“Il y a certainement un fossé et je suis à peu près sûr que de nombreux membres du gouvernement ont perdu confiance en l’Agence de santé publique”, Nicholas Aylott, professeur agrégé de politique à l’Université Södertorn de Stockholm, a déclaré au Telegraph.

«D’après certains calculs, nous avons maintenant exactement le même niveau de propagation du virus que nous avons eu au printemps, et c’est une réfutation aussi claire que possible de la stratégie de Tegnell », a ajouté Aylott dans le média britannique.

Un impact plus important que sur vos voisins

La Suède a accumulé plus de 243 000 cas et 6 600 décès depuis le début de la pandémie, des chiffres supérieurs à ceux de ses voisins nordiques, qui ont opté pour des mesures plus strictes au printemps. De plus, le virus a un fort impact dans cette deuxième vague et les autorités sanitaires considèrent que le pic d’infections à la mi-décembre.

La Suède a décidé de modifier sa stratégie en raison de l’augmentation des cas à la mi-octobre pour appliquer des mesures plus strictes, après avoir choisi d’éviter les verrouillages au printemps, comme la plupart des pays d’Europe. Les experts estiment que cette décision a empêché la propagation d’être plus importante, ce qui n’a pas empêché Des divergences sont survenues au sein du gouvernement suédois au sujet du plan d’Anders Tegnell.