COVID-19 :

Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) du ministère de la Santé a comparu ce lundi pour analyser la situation de la pandémie en Espagne, l’évolution de la campagne de vaccination et d’autres questions liées au COVID-19.

Comme d’habitude, le médecin a commencé par passer en revue les dernières données sur la pandémie. Concernant cet aspect, il a souligné que l’Espagne est proche d’atteindre le pic des infections de troisième vague. «Nous avons une incidence de 689 cas pour 100 000 habitants, un chiffre nettement supérieur à celui des dates récentes, mais il est vrai que Il se ramollit, ce qui impliquerait que nous atteignons ce pic maximum et que la phase de déclin pourrait commencer dans les prochains jours. “

«À partir de demain, nous pourrons évaluer si nous sommes confrontés à ce pic que nous avions déjà anticipé la semaine dernière. Sur la base des chiffres que nous avions à la fin de l’année, nous pourrions nous attendre à ce que le pic soit enregistré pendant ces jours. Nous devons encore le confirmer, mais les données indiquent que possibilité assez clairement, mais vous devez attendre et voir ce qui se passe ces jours-ci. Personnellement je pense que si on n’y est pas, on est très proches “, ajouta-t-il plus tard.

Campagne de vaccination

Fernando Simón a également passé en revue l’évolution de la campagne de vaccination, soulignant que le taux de vaccination s’accélère: “Le nombre de doses administrées a considérablement augmenté, À ce jour, selon le registre, il y a eu 898000 doses de vaccin, nous sommes près d’un million, ce qui représente près de 89% des doses reçues à ce jour. “

Concernant les critères de distribution des vaccins, le directeur du CCAES a précisé qu’il n’y a pas eu de modifications: «Les critères de distribution concernent le groupe de population qui doit être vacciné à chaque phase. Il est vrai que si une communauté devait mettre plus de deuxièmes doses, elle a essayé de s’ajuster. Mais en principe, ce sont les mêmes critères que nous avons appliqués les semaines précédentes.

Contagions à Noël

Simón a confirmé que la majorité des nouveaux cas à Noël sont survenus lors de réunions de famille: “D’après les informations dont nous disposons, la transmission se serait produite dans l’environnement de groupes familiaux, mais je ne peux pas dire dans quel pourcentage “.

«Cela nous soutient de nombreuses autres informations provenant d’autres pays, mais bien sûr, ce ne sont pas des informations qui peuvent être appliquées sur de longues périodes. Les zones de rassemblement d’amis et à l’intérieur sont celles où se produirait la plus grande transmission. Cet effet survenu à Noël ne serait plus observé “il expliqua.

Avance du couvre-feu

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires a été interrogé sur une éventuelle avancée du couvre-feu, mesure qui a été demandée par plusieurs communautés. “Je ne vais pas évaluer s’il faut modifier le couvre-feu, mais c’est vrai il existe d’autres alternatives pour contrôler la transmission. Si nous appliquons très bien un très petit nombre de mesures, de nombreuses autres ne seront pas nécessaires. “

“Je suis en faveur de la bonne application des mesures de contrôle pour contrôler la maladie. Le couvre-feu est une décision qui doit être prise dans un autre forum, qui n’est pas le nôtre. Je comprends qu’elle sera valorisée, mais je ne sais pas quelle sera la position du ministère. Mais il existe d’autres alternatives “, il a continué.



Concernant les mesures qui seraient plus efficaces pour arrêter l’avancée de la pandémie, il a assuré que “la mesure qui a eu le plus grand impact sur le contrôle de la transmission a été la fermeture de la restauration, bien que ce ne soit pas une mesure très populaire. C’est celui qui jusqu’à présent a été le plus efficace et le les mesures de ce style ou d’autres activités non essentielles peuvent encore être contrôlées et il y a une marge de contrôle “.

La souche britannique

Fernando Simón a été interrogé à l’heure des questions sur l’impact de la variante britannique en Espagne. «Il n’est pas facile pour le moment de déterminer le niveau de diffusion ni en Espagne ni dans aucun autre pays. Pour le déterminer, nous devons séquencer pratiquement tous les échantillons dont nous disposons. Ce que nous avons maintenant, ce sont des estimations. Nous avons quelques rapports sur des échantillons prélevés dans diverses communautés autonomes. La prévalence de la variante britannique serait inférieure à 5%, selon les informations dont nous disposons, il ne circule donc pas comme au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.