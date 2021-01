COVID-19 :

Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), est la voix de la pandémie en Espagne. L’expert a réussi de l’anonymat aux projecteurs médiatiques après la déclaration de l’alerte sanitaire.

Sur cette route, Simon a reçu à la fois des critiques et des éloges, comme indiqué dans un entretien à l’Agence ., dans lequel il fait le point sur cette année compliquée en santé. Dans le discours, il assure que “le temps mettra tout à sa place”.

Il y a un an, la Chine a notifié le Règlement sanitaire international du existence de 27 cas de pneumonie rare qui, en fin de compte, deviendrait la plus grave crise sanitaire de ces dernières années et qui a coûté la vie à près de deux millions de personnes dans le monde. Depuis lors, Simón assure que l’Espagne est mieux préparée, bien que ce soit autre chose du point de vue émotionnel.

«Nous avons une capacité de détection largement supérieure à la première vague, nous sommes bien mieux préparés en termes de surveillance, nous avons des systèmes de santé plus résilients, mais cela ne signifie pas que nous serons bien préparés sur le plan émotionnel“, précise.

Dans son bureau le lettres de remerciement, avec lesquelles il reste “de loin” au-dessus des critiquess. Parmi ces lettres, celle d’une fillette de 10 ans est l’une des rares à avoir répondu. «Je n’ai tout simplement pas le temps pour quoi que ce soit», répond-il. La petite fille, dit l’expert, a écrit pour faire un entretien pour un emploi universitaire.

Alarmes internationales, plus lentes que vous ne le pensez

Fernando Simón ne doute pas que après Noël, il y aura une nouvelle recrudescence de la maladie, bien qu’il n’ose pas en prévoir l’ampleur. A l’époque où la Chine, à trois semaines, le L’Organisation mondiale de la santé n’a pas déclaré l’urgence de santé publique d’importance internationale (ESPII). Une semaine plus tard, il a changé les critères et déclaré la pandémie le 11 mars.

“Les alarmes internationales sont beaucoup plus lent que vous ne le pensez“, souligne Simón. Lorsque l’alarme internationale a été décrétée, le CCAES avait adapté le plan de préparation et de réponse Sars-Cov précédemment élaboré au nouveau virus.

“Penser à fermer l’Espagne semblait fou”

Concernant la décision de fermer le pays avant le début de la pandémie en Espagne, le directeur du CCAES rappelle que le mois de Février s’est passé avec pratiquement aucun cas jusqu’à la fin du mois, lorsque de petites foyers ont commencé à apparaître, beaucoup ont été importés d’Italie.

“Il était clair que nous avions un risque très élevé de diffusion dans toute l’Espagne. À cette époque, penser à fermer l’Espagne semblait un peu fou», affirme-t-il. Même alors, le décalage de deux semaines entre l’adoption des mesures et leurs effets était évident.

“Qui en Espagne aurait accepté une clôture comme celle du 14 mars avec 150 cas? Même si nous pensions qu’il y avait un risque, ce n’était pas acceptable. Les mesures ont été prises dans les délais impartis“, assure Simón.

Utilisation de masques

L’une des questions qui a suscité le plus de controverse est celle de utilisation de masques. Avant l’apparition d’une nouvelle maladie, L’OMS a d’abord déterminé qu’ils n’étaient pas nécessaires pour les personnes en bonne santé. Peu de temps après, une utilisation généralisée a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles pénuries dans les hôpitaux, tandis qu’en mai, elle les a recommandées lorsqu’il n’était pas possible de maintenir les distances.

“La recommandation d’action doit être réalisable et s’il n’y a pas de masque, il ne peut pas être “ mis sur un masque ”. On ne peut pas proposer des choses irréalisables », indique Fernando Simón, qui souligne qu ‘« il y a beaucoup de familles qui Vous ne pouvez pas payer dix euros par mois et par membre. Même quand il y a de la disponibilité“.

Au quotidien au travail

Malgré cette année difficile, constamment l’objet de critiques, Simón considère son travail comme “intellectuellement intéressant”, malgré une routine qui existe même si «elle est minime, c’est un travail dans lequel vous apprenez constamment“.

“Un médecin de santé publique sait que vous n’aurez de gratification de personne, peu importe combien vous sauvez des milliers de vies avec votre travail; vous savez que la reconnaissance ne se fera pas parce que la reconnaissance il doit être donné quand rien ne se passe grâce à ce que vous faitesMais quand rien ne se passe, rien n’est reconnu. “

“Je crois que le temps mettra tout en place et, en fait, il est déjà passé dans l’épidémie. Quand la courbe monte, c’est un gâchis, et quand ça tombe, nous sommes les meilleurs du monde. Nous verrons ce qui se passera », conclut-il.