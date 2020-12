COVID-19 :

Fernando Simón est fatigué de rester silencieux. La deuxième vague a atteint l’Espagne plus tôt que dans les autres pays européens, déclenchant une avalanche de critiques sur la sur la réponse de santé publique cela s’est produit dans notre pays. Beaucoup de ces plaintes provenaient d’articles publiés dans diverses revues scientifiques et, maintenant, Simón a décidé de répondre par le même moyen.

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) a publié avec son équipe une lettre dans la prestigieuse revue The Lancet dans laquelle défend la gestion qui a été menée en Espagne contre le coronavirus, bien qu’il ait jeté quelques railleries sur le panorama social et politique vécu ces derniers mois. “Nous voulons contribuer à ce débat de manière constructive, partageant notre perspective de professionnels de la santé publique impliqués », expliquent les signataires du CCAES.

La politisation de la pandémie rend difficile d’agir contre le virus

Dans leur article, les experts qui « politisation et un climat d’affrontement malheureux qui imprègne les différents secteurs fait de la communication de crise efficace un défi et probablement nuire aux efforts de réponse».

Il souligne également qu’un autre échec de l’Espagne a été la «Faiblesses» existantes du système, comme la sous-financement des soins primaires, de la santé publique, de la recherche et de l’innovation, ainsi que procédures bureaucratiques et la “Peu de disponibilité” pour avoir des professionnels formés. A cet égard, ils assurent qu ‘”ils prennent décisions difficiles, en évaluant les preuves scientifiques, les incertitudes, la faisabilité et les coûts ». Par conséquent, ils soulignent la “collaboration entre l’administration de la santé publique et plus de 30 sociétés scientifiques” qui a eu lieu depuis janvier, en plus de l’aide de experts externes, qui «ont conseillé des décisions stratégiques».

En outre, ils affirment que en Espagne, il existe des informations “larges et transparentes” sur le suivi quotidien de l’épidémie, basé sur Informations «exhaustives» sur des cas individuels reçu quotidiennement au niveau national par les communautés autonomes, ce qui “peut contribuer à renforcer la participation de la communauté scientifique et accroître la confiance du public”.

Bonne gestion de la pandémie

Malgré les failles détectées, Simón et son équipe soutiennent que l’Espagne gère correctement la pandémie, affirmant que augmenté leur capacité de réponse “considérablement” après la première vague avec la mise en place d’une nouvelle stratégie «test-trace-isolation» en mai.

Ils notent également qu’à la fin du mois de juin, plus de 80% des patients soupçonnés d’avoir COVID-19 ont subi le test PCR dans les 24 à 48 heures, et 90% ont fait suivre leurs contacts. «Les capacités de PCR étaient similaires à celles d’autres pays et ont été encore renforcées, et le personnel de santé publique a triplé», affirment-ils.

De même, ils font allusion à étude nationale de séroprévalence, par lequel on estime que la capacité de détection actuelle est de 60% à 80% des personnes infectées. Toutes les stratégies et tous les protocoles ont été intégrés dans un plan d’intervention précoce mis à jour et adapté au niveau régional, qui comprend des dispositions visant à accroître la surveillance épidémiologique, les procédures de «test-trace-isolement», les réserves stratégiques et la capacité des soins de santé, entre autres.

Pour conclure leur rédaction, les professionnels préviennent que «dans le scénario actuel, maintenir et renforcer davantage le capacités de réponse ce sont des défis pour toutes les personnes impliquées; participation communautaire et imise en œuvre efficace des mesures de contrôle ils doivent surmonter la fatigue pandémique ».