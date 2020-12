COVID-19 :

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech pour immuniser contre le coronavirus. Cependant, la Commission européenne doit donner son feu vert à sa commercialisation avant d’être distribuée par l’Europe des 27.

La vaccination débutera en Europe entre le 27 et le 29 décembre. Dans le cas de l’Espagne, comme l’a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa, la campagne débutera le dimanche 27 décembre. Les détenus et les travailleurs des résidences et des centres sociaux de santé seront les premiers à avoir accès à un médicament qui ne sera pas obligatoire pour la population, bien que Santé reflétera les raisons de ceux qui le rejettent pour une enquête interne.

Le vaccin Pfizer et BioNTech est basé sur une technologie révolutionnaire, car il n’utilise pas de virus atténués ou inactivés, mais utilise à la place de l’ARN messager afin que les cellules du système immunitaire puissent produire la protéine S du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie, de telle manière que l’organisme empêche l’entrée de l’agent pathogène lorsqu’il le reconnaît.

L’obtention d’une autorisation pour l’utilisation d’urgence de l’antidote n’implique pas une autorisation définitive, mais l’EMA considère plutôt que les bénéfices de son utilisation l’emportent sur ses risques. Cependant, ce type de permis oblige les entreprises à continuer d’enquêter pendant les campagnes de vaccination jusqu’à l’obtention de l’autorisation finale.

Le vaccin de Pfizer contient un certain nombre de les particularités. Le premier est sa conservation. La seule façon de maintenir l’ARN messager en bon état et de garantir son efficacité est de conserver le vaccin à environ 80 degrés sous zéro dans des congélateurs spéciaux. Pour cette raison, la distribution et le stockage des médicaments est l’un des problèmes qui préoccupent le plus les gouvernements nationaux. En outre, Étant le premier vaccin contre la maladie, il a été la cible d’attaques de crackers et de groupes criminels organisés. Pour éviter les problèmes à cet égard, il existe des contrôles de police pour assurer une distribution correcte.

Autorisé dans d’autres pays

L’autorisation de l’EMA fait que les 27 pays de l’Union européenne rejoignent d’autres pays dans le monde où l’utilisation du vaccin est déjà autorisée et, même, des endroits où il est déjà administré. C’est le cas des États-Unis, du Mexique, du Canada, d’Israël, du Royaume-Uni ou de la Suisse.

“Le vaccin est le début de la fin”, a déclaré vendredi dernier le ministre de la Santé, Salvador Illa. Dans le même esprit, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a assuré que le vaccin «nous aidera à retrouver nos vies».

La pandémie de coronavirus a causé plus de 76,8 millions d’infections et 1,69 million de victimes dans le monde. Les États-Unis sont en tête en termes d’infections et de décès. De leur côté, 43,3 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie aujourd’hui.