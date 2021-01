COVID-19 :

Le président de l’Association espagnole de vaccination, Amos Garcia rouge, a suivi Diario AS une semaine après avoir reçu la première dose du vaccin COVID. Il a passé en revue toutes les nouvelles liées à cela.

– Comment vous sentez-vous après l’administration du vaccin? Avez-vous remarqué des effets secondaires?

-J’ai ressenti un effet secondaire auquel je ne m’attendais pas et qui a attiré mon attention: je me sens plus jeune et plus agile (rires).



Savez-vous déjà quand vous recevrez la deuxième dose, qui a déjà commencé à être administrée dans certaines résidences?

– J’en ai encore besoin car j’ai été vacciné presque au bout des toilettes. Au moins dans environ deux semaines.



– Il y a des communautés qui respectent le taux de vaccination, mais il y a d’autres communautés qui ne le sont pas, comme Madrid. Que pensez-vous de cette situation et si vous voyez que la stratégie consistant à en mettre un et en sauver une autre est correcte?

– Les réalités sont différentes dans chaque communauté autonome. Dans l’état actuel des choses, la stratégie qui me séduirait le plus serait de faire vacciner toute la population la plus vulnérable, qui est celle des résidences et des toilettes, même avec une seule dose. Et à mesure que la deuxième dose s’approche de ces groupes, faites la réservation à ce moment-là. Il faudrait prendre en compte le rythme et l’évolution de l’arrivée des vaccins et quand le moment de mettre une deuxième dose approche, alors oui faire une réservation. Je comprends également que chaque communauté agit selon ce qu’elle estime être le plus approprié.



– Y a-t-il un manque de protocole clair et global?

Non, le protocole est clair. Le plan national de vaccination est publié. Le problème est la gestion, qui correspond aux communautés autonomes et elles agissent comme elles le jugent approprié.

– Aurait-il été préférable que le gouvernement central prenne le commandement?

– Je pense que ceux qui connaissent le mieux leur réalité sont les communautés autonomes. Le problème, j’insiste, est dans la gestion. Et pas dans la planification. La chose raisonnable est de gérer en fonction des capacités de chaque territoire. Le problème avec le plan est de le mettre en pratique et cela oblige les communautés à mettre en œuvre tous les aspects nécessaires.



– Sur le plan général, comment se déroule la campagne de vaccination dans toute l’Espagne?



– L’Espagne est l’une de celles qui vaccinent le plus dans une campagne très complexe car elle doit vacciner de nombreuses personnes en si peu de temps. De plus, cela donne un personnel de santé très fatigué qui continue de vivre le processus expansif du virus. De plus, la complexité du vaccin Pfizer le complique car il n’est pas habituel qu’il doive être conservé à une température très basse et, en dehors de cette température de congélation, il n’a pas une durée de conservation très longue: cinq jours hors congélation et deux ou trois heures à température ambiante. Il faut que tout soit très détaillé. Il est vrai que c’est commun à tous et, comme nous l’avons déjà dit, il y a des zones géographiques qui ont évolué à un rythme plus lent que d’autres. Ces communautés doivent analyser les éléments qui conditionnent cette lenteur et débloquer les goulots d’étranglement qu’elles pourraient avoir.

– Avez-vous eu des cas d’effets secondaires graves?

– Les effets secondaires qui apparaissent référencés sont ceux attendus dans un vaccin: douleurs dans la zone d’administration, une certaine sensation de fatigue, maux de tête ou fièvre. Ils résolvent d’eux-mêmes en deux jours. Au-delà de ceux-ci, nous n’avons aucune trace de cas plus grave.



– Moderna est-il déjà administré?



– Oui, il est administré dans plusieurs communautés. Peu de doses sont arrivées, environ 600 000 au total dans cette première phase. Cela distribué entre tous, ils n’en touchent pas beaucoup.

– Est-ce que ça va différer entre Pfizer et Moderna en matière d’administration?

– Non, l’un ou l’autre peut être administré. En outre, ils sont très similaires. La seule différence est que Moderna doit être conservé à -20 ° C et non à -70 ° C ou -80 ° C, comme celui de Pfizer.



– L’association craint-elle que les variantes du virus qui apparaissent puissent réduire l’efficacité des vaccins qui sortent et c’est presque une histoire sans fin?

– Ça ne devrait pas être comme ça. Les caractéristiques de ces vaccins ne permettent pas de soupçonner que cela pourrait arriver. Ce sont des vaccins différents, pas des réplicants. À moins qu’une circonstance absolument extraordinaire ne survienne, les nouvelles variantes ne doivent pas affecter l’efficacité des vaccins. Ils sont basés sur des ARN messagers qui en font nos propres cellules qui produisent des protéines présentes dans le coronavirus et génèrent ainsi une réponse immunodéfensive. De plus, la capacité du virus à changer est très élevée, mais ce sont des variantes qui ne modifient pas toute sa structure.



– Il semble qu’il y ait moins de peur quand il s’agit de se faire vacciner, était-ce quelque chose qu’ils avaient de l’Association qui se produirait lorsque les premiers groupes à risque ont commencé à se faire vacciner?

– Je l’ai beaucoup commenté. Il a dit que les résultats des enquêtes, qui étaient très élevés, près de 45% des personnes qui étaient réticentes à se faire vacciner, ont commencé à voir que le vaccin n’était pas chargé par le diable et était le seul produit qui mettrait fin au pandémie, cela allait déménager. Nous devons garder à l’esprit que nous sommes un pays avec un profil fortement vacciné et que nous avons des professionnels d’un niveau spectaculaire. Il y avait peur de l’inconnu, Mais il est déjà démontré qu’il n’y a pas d’élément de différenciation qui pourrait faire craindre à la population de l’administrer.



– Quand diriez-vous que le vaccin permettra d’atteindre cette immunité collective ou cet effet qui permet de maîtriser la pandémie?

– Le bon sens est de penser que lorsqu’il y a une couverture défensive étendue, environ 70%, c’est lorsque le côté amer du virus a été éliminé: décès, admissions aux soins intensifs … Et, par conséquent, le processus sera plus contrôlé. . Cela amènera le coronavirus à commencer à pénétrer dans la zone des micro-organismes avec laquelle nous vivons habituellement.



– La situation que nous vivons, avec la troisième vague déjà présente et un nombre très élevé d’infections est préoccupante, soutenez-vous le confinement à domicile, comme le soulignent les virologues, médecins, épidémiologistes …?

– Non, je ne suis pas d’accord avec un verrouillage aussi strict qu’en mars. Les mesures de prévention, pour le moment, sont très dures. Bien entendu, je vous dis aussi que si ces mesures ne fonctionnent pas, toute autre mesure doit être sur la table.