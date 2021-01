COVID-19 :

L’augmentation notable des cas de coronavirus que connaît Gibraltar ces derniers jours a amené le gouvernement de ce territoire britannique à décider d’appliquer des mesures sévères pour tenter de mettre un terme à cette situation. De cette manière, aux restrictions déjà en vigueur s’ajoute désormais le confinement général de la population.

Cette mesure sera appliquée pendant 14 jours, comme indiqué dans une déclaration du Ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo. C’est un confinement total de 24 heures dans lequel les citoyens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour effectuer des tâches telles que travailler, faire les courses essentielles ou sortir avec des enfants.

Cependant, les exceptions permises comprennent également le sAlides d’enfants et de personnes ayant des besoins particuliers, garde partagée, visites justifiées aux personnes âgées ou malades, promener des chiens ou pour des raisons de santé, comme détaillé par ..

“Le virus se propage plus vite que nous ne pouvons le contrôler et nous ne pouvons pas permettre à cette pression de monter au point de s’effondrer”, Picardo a expliqué les raisons qui ont conduit à décréter le confinement général, une mesure qui s’ajoute à la fermeture d’entreprises essentielles et au couvre-feu, entre autres.

Le ministre en chef de Gibraltar a également évoqué la nouvelle souche du coronavirus, qui a été détecté pour la première fois dans le Rocher en novembre dernier, comme annoncé le 21 décembre. “Le comportement du virus, avec une infectivité si massive, suggère que nous sommes confrontés à la nouvelle variante la plus infectieuse, mais nous ne pouvons pas le confirmer génétiquement”, a déclaré Picardo, qui a annoncé qu’ils recevraient le vaccin le 9 janvier.

Fermeture de huit communes andalouses

La prolifération de la souche britannique a amené la Junta de Andalucía à avoir également décidé d’agir en décrétant le fermeture du périmètre des huit communes intégrées dans les deux zones sanitaires du Campo de Gibraltar, territoire avec le taux d’incidence le plus élevé pour 100 000 habitants à 14 jours dans la région, avec 316 cas.

Ainsi, cette mesure entrera en vigueur dans les huit communes de La Línea de la Concepción, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, San Roque et Tarifa, avec environ 270 000 habitants au total.

En outre, le conseiller andalou de la présidence, Elías Bendodo, a a exigé ce samedi au gouvernement central de mettre “un pare-feu” et de renforcer les contrôles sanitairess pour empêcher l’entrée de la nouvelle souche de coronavirus via Gibraltar de déclencher une troisième vague en Andalousie et dans le reste de l’Espagne.