COVID-19 :

La prestigieuse revue scientifique Nature a publié une liste des dix scientifiques les plus pertinents de 2020. Il y a été inclus Gonzalo Moratorio, virologue uruguayen qui a fait un travail fondamental pour que son pays garde la pandémie de coronavirus sous contrôle.

C’est le seul latino-américain qui a été reconnu cette année par la publication britannique en raison de l’importance du travail qu’il a développé. Plus précisément, la Nature a valorisé sa contribution à la lutte contre la maladie avec le création d’un test de détection des coronavirus et d’un programme national pour l’administrer, ce qui a contribué à contenir la propagation du virus.

Moratorio (Montevideo, 1982) est devenu un personnage très populaire et apprécié des citoyens uruguayens pour son travail décisif. C’est lui Chercheur responsable du Laboratoire d’Evolution Expérimentale des Virus de l’Institut Pasteur de Montevideo, un poste qu’il combine avec celui de professeur assistant de virologie à l’Université de la République.

Il se spécialise dans l’évolution expérimentale du virus à ARN et les approches vaccinales créatives. Cette connaissance l’a aidé à créer un test de diagnostic moléculaire pour COVID-19 par technique RT-PCR, qui a été la clé pour L’Uruguay a arrêté le coronavirus et maintient l’un des taux de mortalité dus à la maladie les plus bas au monde.

Le football, son autre grande passion



Passionné de football, sport qu’il pratiquait jusqu’à ce qu’une blessure au genou l’oblige à raccrocher, Gonzalo Moratorio a consacré une partie de son temps libre à l’entraînement de différentes équipes. «Ce que vous apprenez dans le football et ce que j’essaie de transmettre aux étudiants de doctorat et de maîtrise, c’est que vous devez célébrer le succès de votre partenaire comme le vôtre», dit-il dans une interview au journal El País.

Cette façon de penser s’applique également à la science et reconnaît que son travail n’aurait pas été possible sans l’équipe qu’il dirige avec le chercheur Pilar Moreno. “Le processus s’est déroulé avec un excellent moment, où ce que nous avons fait était d’anticiper et plus que le test lui-même, qui jusqu’à aujourd’hui est fourni gratuitement à l’ensemble du système de santé publique du pays, ce qui était possible à faire était de former les ressources humaines et de créer des laboratoires dans tout le pays “, se rapporte dans les déclarations collectées par l’agence ..

Et c’est qu’en un temps record, les travaux menés par ces scientifiques ont permis à l’Uruguay de réaliser plus de 800 tests par jour à la fin du mois de mai, après qu’environ la moitié de ces tests ont été réalisés dans le pays sud-américain. Cette réaction rapide à la crise a permis à l’Uruguay de garder le coronavirus sous contrôle, un travail qui a été reconnu par des experts du monde entier et par la revue Nature.