COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, Google a su s’adapter à la situation pour tenir la population mondiale informée de ce qui se passe à tout moment et des services proposés pour lutter contre le COVID-19. Une dynamique qui ne s’est pas arrêtée avec l’apparition des vaccins. Le géant de l’internet s’efforce d’incorporer tous des informations sur les points de vaccination qui seront ouverts dans le monde afin de savoir lequel est le plus proche de nous.

Dans une déclaration publiée sur son blog, Google a annoncé avoir élargi ses panneaux d’information dans la recherche et dans Google Maps “Dans plus de 40 pays et dans des dizaines de langues”, tandis que la semaine prochaine, d’autres seront mis en œuvre. L’entreprise explique que «recherche ‘vaccins à proximité’ ont multiplié par cinq depuis le début de l’année »et que leur intention est de fournir des réponses pertinentes, alors« nous allons commencer à afficher les informations sur l’état et la distribution régionale dans la recherche afin que les gens puissent facilement trouver quand ils sont éligibles pour recevoir un vaccin. “

GOOGLE

“Nous inclurons des détails tels que si un rendez-vous ou une référence est nécessaire, si il accès est limité à des groupes spécifiques ou si vous avez un service de navette. Nous travaillons avec des partenaires comme VaccineFinder.org, une initiative de Hôpital pour enfants de Boston, et d’autres sources autorisées, telles que agences gouvernementales et pharmacies de détail, pour recueillir des informations sur la localisation des vaccins et les rendre disponibles », affirme la société.

Pour l’instant, l’entreprise insiste sur le fait qu’elle sera scindée “localement”, il ne sera donc disponible qu’aux États-Unis: “Les lieux de vaccination seront disponibles dans la recherche Google et sur Maps, en commençant par Arizona, Louisiane, Mississippi et Texas». Ensuite, ils seront étendus à plus d’États et de pays. Ils prévoient également de lancer le Projet ‘Know the Facts’ sur Google et YouTube «pour obtenir des informations fiables sur les vaccins auprès du public» et éviter les fausses nouvelles.

D’autres actions

Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a également souligné dans la publication que l’entreprise a investi 150 millions de dollars pour promouvoir l’information sur les vaccins et permettre un accès équitable. «Les premières données aux États-Unis montrent que les populations touchées de manière disproportionnée, en particulier les personnes de couleur et celles des communautés rurales, n’ont pas accès au vaccin au même rythme que les autres groupes», déplore-t-il.

Une autre action que Pichai a soulignée a été la ouverture de certaines installations Google pour vacciner en eux: «Nous commencerons par nous associer avec le fournisseur de soins de santé One Medical et les autorités de santé publique pour ouvrir des sites à Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco en Californie; Kirkland, Washington; et New York, avec des plans d’expansion à l’échelle nationale. Nous travaillons avec les autorités locales pour déterminer quand les sites peuvent ouvrir en fonction de la disponibilité locale des vaccins».

Enfin, il a assuré que «Google Cloud aide les organisations de santé, les pharmacies de détail, les entreprises de logistique et les institutions du secteur public à utiliser des technologies innovantes pour accélérer l’administration des vaccins».