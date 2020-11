COVID-19 :

Les USI en Équateur sont sur le point de s’effondrer avec près de 95% occupés à cause du coronavirus et 50% des personnes hospitalisées. Face à cette situation, le Comité des opérations d’urgence de Guayaquil (COE) n’a pas hésité à imposer de nouvelles mesures restrictives afin de stopper la propagation du virus.

Le 3 novembre, huit décès par coronavirus ont été enregistrés, ce qui contraste avec le nombre de décès au cours des 28 derniers jours, à 6 décès par jour. “Les êtres humains sont devenus des transmetteurs silencieux d’une maladie», a déclaré le maire Cynthia Viteri.

«Nous sommes passés de 9,51 infections le 14 septembre à 12,45 le 30 octobre, les deux chiffres pour 10 000 habitants. Au cours de la même période, nous avons effectué 1531 tests PCR et nous avons signalé 13,97 cas confirmés, ce qui donne un taux de 1,36 cas confirmés avec le test PCR, avant qu’il ne soit de 1,2 », a ajouté Viteri.

Nouvelles mesures

L’augmentation des cas ces derniers jours est due à divers rassemblements sociaux où de l’alcool a été consommé. Le COE a mis en œuvre de nouvelles mesures pour empêcher de tels actes. La capacité des restaurants est réduite de 75% à 50%, la capacité des centres commerciaux et des magasins de jouets est régulée à 50% et la capacité des hôtels est régulée et des salles d’événements pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes pendant les heures d’ouverture jusqu’à 22h00.

L’organisation de danses thématiques et d’événements de masse pour Noël et la fin de l’année est également interdite. la vente de boissons alcoolisées et modération, 24h / 24 les jeudis, vendredis, samedis et dimanches ainsi que les jours fériés.