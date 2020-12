COVID-19 :

L’augmentation des cas dont Hong Kong souffre ces derniers temps a déclenché toutes les alarmes parmi les dirigeants de l’ancienne colonie britannique. Bien que leur situation ne soit pas comparable à celle d’autres régions de la planète gravement touchées par la pandémie, Les experts de la santé ont déjà prévenu qu’il existe un risque réel que le coronavirus provoque une épidémie «explosive».

L’inquiétude s’est accrue au fil des jours en raison de l’augmentation constante des cas, une situation qui est attribuée à des infections qui n’ont pas été retracées. “Il existe de nombreuses infections silencieuses dans diverses parties de Hong Kong”, a déclaré Albert Au, porte-parole du Centre pour la santé et la protection de ce territoire dépendant de la Chine.

“Si la situation continue ainsi, nous pourrions nous retrouver face à des flambées explosives dans un proche avenir”, a ajouté le porte-parole sur la situation à Hong Kong. Dans le dernier décompte des données sur la pandémie, 101 nouveaux positifs ont été enregistrés, dont 92 correspondent à des infections communautaires et 29 d’entre eux n’ont pas été retracés, selon l’agence Europa Press.

Nouvelles restrictions

Depuis le début de la crise des coronavirus, Hong Kong a accumulé un total de 6803 cas et 112 décès, des chiffres qui la maintiennent loin des territoires les plus durement touchés par le coronavirus. Cependant, Les chiffres récents et les inquiétudes concernant les cas non suivis ont incité les autorités à mettre en œuvre de nouvelles restrictions.

Ainsi, dans les dernières heures, il a été signalé l’annulation de tous les trains la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, une mesure qui s’ajoute à l’obligation de télétravail pour tous les salariés et la fermeture des espaces publics de divertissement et de loisirs, comme les arcades, les parcs à thème, les salles de karaoké et les piscines, entre autres.