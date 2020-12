COVID-19 :

Il utilisation obligatoire des masques en Espagne et d’autres pays du monde a fait, par conséquent, le l’offre grandit rapidement. Cet élément, essentiel pour empêcher la propagation du virus, est également arnaqué par beaucoup qui essaient de faire une coupe.

La Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) a donné un nouvel avis ce vendredi, faisant rapport sur huit modèles de masques non conformes à la réglementation européenne de protection. Au total, selon les données du Système d’alerte rapide de l’UE (RAPEX), pendant ce 2020 ils ont retiré ou réétiqueté jusqu’à 151 masques que, pour une raison ou une autre (efficacité de filtrage insuffisante, manque de certificats ou problèmes liés à l’ajustement). La plupart d’entre eux sont du type FFP2, recommandé pour les personnes pour le personnel de santé et les groupes vulnérables.

Masques supprimés

Masque non stérile jetable Symbio. Lucca Light. Lucca Care. EAN 7 805070 003660. Masque KN95. Masque de protection jetable avec 3 avocats. Masque de phase jetable Da Shang Ren Yi. KN95. 3M (contrefaçon) Aura 9332 (contrefaçon).

Conseils pour un achat sûr

Le fait d’avoir un efficacité moins que nécessaire est la principale raison pour laquelle ils sont retirés du marché: affecte six sur dix. Les masques FFP2 doivent inclure Marquage CE et norme EN 149, en plus du laboratoire qui les certifie.

Pour nous assurer que nous faisons un achat qui nous protège, l’OCU recommande de les acheter à Pharmacies, supermarchés et magasins de confiance, en évitant les plateformes en ligne.