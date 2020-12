COVID-19 :

Une équipe de chercheurs du Université polytechnique de Valence (UPV) a développé un nouveau système qui permet une détection rapide, bon marché et efficace du COVID-19. Il s’agit d’un système de biocapteur, basé sur les technologies DVD, qui détecte les anticorps G, M et A et les antigènes SARS-CoV-2 de manière sûre, en juste 30 minutes, à travers analyse d’échantillons de sérum ou de salive.

Les développeurs du test, surnommés «COMBO-SARS-CoV-2», Ils estiment que le nouveau système de détection des coronavirus coûtera environ deux euros.

Technologie DVD

“Il s’agit d’un système semi-automatique, composé d’un disque microfluidique et d’un lecteur basé sur la technologie DVD, qui effectue des tests au format microarray avec une sensibilité et une sélectivité élevées”, explique dans une déclaration Ange Maquieira, Professeur du Département de chimie et directeur de l’Institut de reconnaissance moléculaire et de développement technologique (IDM) de l’UPV.

Le ‘COMBO-SARS-CoV-2’ est capable d’analyser jusqu’à six échantillons de sérum et de salive simultanément. «Il comprend également des logiciels d’acquisition, de présentation et de gestion des résultats», dit-il. Sergi Morais, professeur au département de chimie et chercheur à l’IDM. Lorsqu’un individu est testé positif, l’échantillon génère un signal optique qui permet d’identifier si le patient a l’infection au moment du test ou s’il en a souffert à un autre moment.

Etude en double aveugle

Pour mener l’enquête, des experts ont réalisé un essai en double aveugle, en collaboration avec le Service de microbiologie et de parasitologie de l’hôpital Clínico Universitario de Valencia, dirigé par un médecin David Navarro, et le Service intégré de prévention et de santé au travail de l’Université polytechnique de Valence.

“Les résultats permettent d’obtenir des informations très précieuses pour identifier les individus asymptomatiques positifs, les différenciant tous les deux des non infectés, avec une sensibilité et une sélectivité élevées, ainsi que ceux qui ont d’autres infections telles que la grippe saisonnière », ajoute-t-il Angel Maquieira.