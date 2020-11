COVID-19 :

Les masques sont devenus un élément fondamental de notre quotidien Oui Son utilisation obligatoire semble que, pour l’instant, il sera maintenu tout au long de l’année 2021. De nombreuses entreprises textiles ont profité de l’occasion et les marques qui proposent ces produits dans leurs catalogues sont déjà différentes. Il existe différents modèles, du sanitaire au linge.

La plupart des individus ont déjà des masques textiles avec des détails imprimés pour sortir de la monotonie du typique masques hygiéniques bleus. Mais cependant, beaucoup de gens ne savent pas à quelle fréquence ils doivent le laver et à combien de degrés.

Vous devez les laver tous les jours

Bien que pour certains, il soit plus confortable d’utiliser ce type de masque facial, la vérité est que cela peut devenir lourd de devoir laver les masques. tous les jours. Oui, oui, ce type de masque ils doivent être lavés tous les jours, comme recommandé par le US Center for Disease Prevention.

Dans la machine à laver

Les écrans faciaux peuvent être lavés à la main et dans la machine à laver, mais Si vous choisissez la deuxième option, vous devrez prendre en compte plusieurs facteurs. Tout d’abord, vous devez le faire dans un cycle entre 60 et 90 degrés. D’un autre côté, et comme il l’explique Okdiario dans un post, Il est recommandé d’utiliser des détergents non parfumés car les irritants sont mineurs.

Une fois le cycle de lavage terminé, il est recommandé accrochez le masque à l’intérieur ou séchez-le dans la sécheuse. Lorsque vous avez terminé votre processus de séchage, il est recommandé conservez-le dans une enveloppe en papier ou un sac en tissu.

Lavage des mains

Si vous préférez laver le masque à la main, il est recommandé désinfectez-le avec de l’eau de javel. Tu peux plongez-le dans l’eau avec un peu de ce produit pendant au moins une demi-heure. Passé ce délai, Vous devez le rincer avec de l’eau et du savon au pH neutre pour éliminer tout résidu d’eau de Javel.