COVID-19 :

Anthony Fauci, épidémiologiste en chef de États Unis a parlé avec le CNN sur la situation actuelle de la pandémie de coronavirus et a mis en garde contre un possible pic d’infections après les vacances de Noël: «Le pire de la pandémie reste à venir. Je le crois. Il est très probable qu’il y aura un rebond après les vacances de Noël et du Nouvel An “, dit l’expert.

Bien qu’ayant commencé la campagne de vaccination dans de nombreux pays du monde, Fauci, qui a été vacciné le 22 décembre, continue d’avoir de mauvais présages pour 2021: «Nous sommes à un moment critique. Il pourrait y avoir plus de pression sur le système avec un rebond après les vacances. Les voyages, les réunions et les nouvelles résolutions chaleureuses d’être ensemble à des fêtes … Il est très difficile pour les gens de ne pas le faire », a-t-il ajouté.

Votre vaccination

Sur son expérience avec le vaccin: «La seule chose qui m’est arrivée, c’est six ou dix heures après la vaccination, quand j’ai commencé à ressentir un peu de douleur dans mon bras. Cela a duré environ 24 heures, peut-être un peu plus longtemps. Puis il a complètement disparu. Je n’ai subi aucun autre type d’effet nocif “, a expliqué.

Nouvelle souche

La nouvelle souche de coronavirus: «Les gens ne semblent pas devenir plus malades au sérieux. Les virus mutent beaucoup. Evidemment c’est quelque chose que nous prenons très au sérieux et c’est toujours inquiétant qu’il y ait une mutation, mais je pense la population américaine doit se souvenir et supposer qu’il s’agit de virus à ARN et qu’ils mutent continuellement. La plupart de ces mutations n’ont aucune signification fonctionnelle », a souligné Fauci.

Recommander le vaccin à Donald Trump

«Donald Trump devrait se faire vacciner. La décision de vacciner dépend de lui et du médecin de la Maison Blanche. Ma recommandation, j’ai déjà dit à d’autres occasions, est que je le vaccinerais. Il est toujours président des États-Unis. Une personne d’une importance cruciale “, a conclu Fauci pour la CNN.