COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus additionnez maintenant plus de 67 millions d’infections dans le monde et un total de 1536,072 décédés. Les États-Unis sont le pays qui a connu le pire avec 14,75 millions de positifs Oui 282 312 morts.

Ces dernières semaines, les pires données de cas de l’ensemble de la pandémie ont été enregistrées dans le pays alors qu’il a dénombré plus de 175000 positifs et 1114 décès.. Aujourd’hui, le pays est confronté au défi d’arrêter la folle augmentation des infections en attendant l’approbation du vaccin contre le coronavirus par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Les soucis de Noël

“Il est très important que tout le monde comprenne que la façon dont ce virus se propage est que si vous êtes avec quelqu’un à l’intérieur sans masque, c’est une opportunité de propagation virale”, déclaré à la chaîne Nouvelles NBC le coordinateur du groupe de travail de la Maison Blanche contre le COVID-19, Deborah Birx.

Le Secrétaire de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, a exprimé l’inquiétude du gouvernement concernant la propagation du virus et l’augmentation des cas liés aux réunions de Thanksgiving et aux prochaines vacances de Noël: «Nous sommes préoccupés par les gens et les comportements qui se profilent à Noël. Nous voulons nous assurer que les êtres chers de tout le monde seront là à Noël prochain. “dit à ABC News.

“Le pays est entré dans une phase de forte transmission avec la baisse des températures et l’impact des voyages et rencontres pour la célébration de Thanksgiving est encore inconnu”, indiquez à partir du Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Normal en avril ou mai

Moncef Slaoui, Conseiller en chef des opérations ‘Vitesse de distorsion ‘, conçu par les États-Unis pour accélérer les solutions médicales à la pandémie, a déclaré: “Il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais en attendant, j’encourage les Américains à continuer à porter des masques et d’autres mesures de protection. “dit pour la chaîne CBS News.

“Si le vaccin est approuvé le 10 ou le 11, au moment où il est approuvé, les expéditions commenceront. Cela devrait prendre environ 24 heures pour atteindre les différents points de vaccination que les différentes juridictions et États nous ont dit de les envoyer. vaccins “, il prétendait.

“Et dans les 36 heures suivant l’approbation, je dirais, la première vaccination pourrait avoir lieu”, a estimé le fonctionnaire.

“Vous pouvez commencer à voir un certain impact de la vaccination parmi les personnes les plus sensibles probablement au mois de janvier et février. Mais en termes de population, pour que nos vies commencent à revenir à la normale, on parle d’avril ou de mai », conclu pour CBS News.