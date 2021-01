COVID-19 :

Il coronavirus continue imparable dans le monde et est déjà parti 98 184 964 infections et 2 107 532 décès. 655193 cas ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, selon les données du Université Johns Hopkins. Les chiffres sont dévastateurs et ne montrent aucune lueur d’espoir, surtout en États Unis, le pays le plus touché par la pandémie.

Malgré le fait que dans le pays américain, les vaccins sont déjà fournis Pfizer-BioNTech et Moderne, les données quotidiennes sont dévastatrices: 24,8 millions de cas et 414 107 décès. Comme dans le reste des pays, les personnes âgées, le personnel de santé et les personnes à risque ont été les premiers à recevoir le médicament, qui a un traitement de deux doses, les médicaments de Pfizer et de Moderna.

Bill Gates, heureux d’avoir la première dose

L’une des dernières personnes à avoir subi l’injection a été de Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft et deuxième personne la plus riche du monde derrière Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, selon le magazine Forbes.

L’homme d’affaires était chargé de l’annoncer via son compte officiel Twitter. Dans son message, il tenait à remercier toutes les personnes impliquées dans le processus de vaccination pour leurs efforts: «L’un des avantages d’avoir 65 ans est que je suis éligible au vaccin COVID-19. J’ai reçu ma première dose cette semaine et je me sens bien. Merci à tous les scientifiques, participants aux essais, régulateurs et agents de santé de première ligne qui nous ont amenés à ce point. “Gates conclut.

Dans un peu plus de deux semaines, Bill Gates recevra la deuxième dose et ce sera alors quand il sera immunisé à 95% contre la maladie. Pendant, L’informaticien doit être prudent puisque la première dose du vaccin ne garantit pas d’éviter la contagion par le coronavirus.